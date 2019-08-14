Экономика

Сбербанк призвал не бояться «пузыря» потребительского кредитованияВедомости 09:42

Для опасений относительно «пузыря» на рынке розничного кредитования нет оснований, заявил Сбербанк: быстрый рост кредитов населения в последние два года (22,4% – за 2018 г. и еще 8,1% – за январь-май 2019 г.) носил объективный характер и пока не исчерпан.
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