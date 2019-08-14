Экономика
Сбербанк призвал не бояться «пузыря» потребительского кредитованияВедомости 09:42
Для опасений относительно «пузыря» на рынке розничного кредитования нет оснований, заявил Сбербанк: быстрый рост кредитов населения в последние два года (22,4% – за 2018 г. и еще 8,1% за январь – май 2019 г.) носил объективный характер и пока не исчерпан.
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Тим Цзю одержал 14-ю победу в карьере
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Экономика
Глава ВТБ рассказал Путину, кому банк перестал выдавать кредиты
Президент России Владимир Путин на встрече обсудил с главой ВТБ Андреем Костиным вопросы потребительского кредитования.
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Олег Кононов: «Спартак» ждет очень важный, определяющий матч с «Туном»
В первой игре красно-белые победили со счетом 3:2. — Нас ждет очень важный, определяющий матч, — сказал Кононов.
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Армия и оружие
В Совбезе России рассказали о концепции США «выяви и пристыди»
«Для придания хоть какой-то легитимности надуманным обвинениям в проведении кибератак американцы продвигают новую концепцию — «выяви и пристыди» («name and shame»)», — заявил Храмов.
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Армия и оружие
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Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
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Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
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Победа «Краснодара» лишила «Порту» 44 миллионов евро
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Обновлено в 04:09
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
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Обновлено в 09:28
Футбол
«Ливерпуль» провел тренировку с мальчиком без ног. Видео
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах вместе с одноклубниками во вторник 13 августа провели тренировку с детьми c ампутированными нижними конечностями, соответствующим видео поделился Sky Sports в Twitter.
Обновлено в 04:41
Политика
Украина хочет создать режимный морской район вокруг Крыма
В издании указывают на то, что при реализации инициативы, в акватории Черного и Азовского моря возникнет небезопасная обстановка, поскольку повышается риск столкновения судов.
Обновлено вчера в 13:13
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza получит бюджетную версию
Компания Suzuki анонсировала выход на рынок новой бюджетной модификации кроссовера Vitara Brezza.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
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Джонни О’Брайант заключил соглашение с «Локомотивом-Кубань»
Сезон-2018/19 О’Брайант провел в тель-авивском «Маккаби», который был заинтересован в продлении контракта с американцем.
Обновлено в 03:05
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«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Политика
В Кремле прокомментировали возможность выхода США из ВТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае выхода США из Всемирной торговой организации (ВТО) её существование будет под большим вопросом.
Обновлено в 07:01
Транспорт
В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины
Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
Обновлено в 05:41
Политика
Трамп заявил, что потерял до пяти миллиардов за время президентства
Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял от 3 до 5 миллиардов долларов за время пребывания на посту главы государства, передает телеканал NBC.
Обновлено в 08:13
Экономика
Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»
Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено в 07:05
Футбол
«Томь» сыграла вничью с «Химками» в матче ФНЛ
Томская "Томь" и подмосковные "Химки" не выявили победителя в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 10:07
Политика
Кремль счел перебором ужесточение правил общения ученых с иностранцами
В Кремле считают излишне строгим решение Минобрнауки об ужесточении правил общения ученых с иностранцами и утверждают, что такие решения ни к чему хорошему не приведут.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Силовики пришли с обысками в офис организации «Правовая инициатива»
В Москве сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе организации «Правовая инициатива».
Обновлено в 06:29
Политика
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
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Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Обновлено в 09:33
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Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Здоровье
Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись
Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.
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Космос
«Спектр-РГ» засек необычную активность сверхмассивной черной дыры
Необычная активность сверхмассивной черной дыры Стрелец А в центре Млечного пути, которая располагается на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, была зафиксирована российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено в 08:52