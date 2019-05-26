Технологии

Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматовРоссийская газета 08:34

Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов. Такие предупреждения появились в некоторых столичных отделениях кредитной организации. Речь идет о том, что клиент, прежде чем вставить карту, должен убедиться, что предыдущий пользователь завершил свою операцию.
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с чего всё началось

В столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие быть бдительными при использовании терминалов

В некоторых столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие клиентов быть бдительными при использовании терминалов.
Эхо Москвы07:30

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Как защитить себя от кражи денег через банкомат или терминал

РИА Новости01:00

Сбербанк призвал к бдительности во время использования своих терминалов

Известия09:55

Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов

Российская газета08:34

В столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие быть бдительными при использовании терминалов

Эхо Москвы07:30

Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества в банкоматах

News.ru10:30

В отделениях Сбербанка появились объявления о бдительности

Взгляд.ру11:23

Сбербанк предупредил клиентов об опасности использования банкоматов

URA.Ru12:11
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
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Россия – Чехия – 3:2 Б Интервью капитана сборной России после матча с Чехией Илья Ковальчук заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России по хоккею.
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Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

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Обновлено в 13:20
Происшествия

Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека

В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
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В Китае впервые запечатлели на камеру панду-альбиноса

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Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Футбол

«Локомотив» стал вторым в чемпионате России и прошел в Лигу чемпионов

Московский футбольный клуб «Локомотив» занял второе место по итогам чемпионата России по футболу.
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Гаджеты

Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь

Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
Обновлено в 03:47
Наука

Одна маленькая победа в войне с самым страшным врагом человечества

Обновлено в 03:15
Политика

Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции

Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».
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Обновлено 24 мая в 14:12
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
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В Москве нашли 25 снарядов времен войны

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В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал его

Обновлено в 10:39
Происшествия

Небольшой самолет в Германии застрял в деревьях

Небольшой двухместный самолет на территории Германии во время своего приземления был застигнут сильным порывом ветра, в результате чего застрял.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Авто

BMW планирует выпустить 25 гибридных моделей к 2025 году

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Обновлено вчера в 14:02
Экономика

Минпромторг сократит количество ценников в магазинах

Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

В США показали полет замаскированного под Су-57 истребителя

Пресс-служба авиабазы Неллис ВВС США опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлен полет истребителя F-16 с «пиксельным» камуфляжем, имитирующим окраску российского истребителя пятого поколения Су-57.
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Политика

Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.
Обновлено в 12:25
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Шнуров прокомментировал скандал на шоу «Голос. Дети»

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Политика

Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы не принимать меры против участника несанкционированного митинга за импичмент главы государства.
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Происшествия

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В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Футбол

Бабаев: ЦСКА продвинулся в переговорах с Бекао и Влашичем

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации в команде бразильского защитника Родриго Бекао и хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 10:06
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