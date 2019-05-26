Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматовРоссийская газета 08:34

В некоторых столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие клиентов быть бдительными при использовании терминалов.

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Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов. Такие предупреждения появились в некоторых столичных отделениях кредитной организации. Речь идет о том, что клиент, прежде чем вставить карту, должен убедиться, что предыдущий пользователь завершил свою операцию.

Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов

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