Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматовРоссийская газета 08:34
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов. Такие предупреждения появились в некоторых столичных отделениях кредитной организации. Речь идет о том, что клиент, прежде чем вставить карту, должен убедиться, что предыдущий пользователь завершил свою операцию.
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с чего всё началось
В столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие быть бдительными при использовании терминалов
В некоторых столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие клиентов быть бдительными при использовании терминалов.Эхо Москвы07:30
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В жилом доме в Германии произошел взрыв
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Россия – Чехия – 3:2 Б Интервью капитана сборной России после матча с Чехией Илья Ковальчук заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России по хоккею.
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Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
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Обновлено в 09:34
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Обновлено в 13:20
Происшествия
Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека
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Наука
В Китае впервые запечатлели на камеру панду-альбиноса
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Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
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Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
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«Локомотив» стал вторым в чемпионате России и прошел в Лигу чемпионов
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Обновлено в 10:40
Гаджеты
Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
Обновлено в 03:47
Политика
Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции
Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».
Обновлено в 06:00
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
Обновлено 24 мая в 14:12
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
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В Москве нашли 25 снарядов времен войны
Обновлено в 13:39
Футбол
В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал его
Обновлено в 10:39
Происшествия
Небольшой самолет в Германии застрял в деревьях
Небольшой двухместный самолет на территории Германии во время своего приземления был застигнут сильным порывом ветра, в результате чего застрял.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Авто
BMW планирует выпустить 25 гибридных моделей к 2025 году
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Обновлено вчера в 14:02
Экономика
Минпромторг сократит количество ценников в магазинах
Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
В США показали полет замаскированного под Су-57 истребителя
Пресс-служба авиабазы Неллис ВВС США опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлен полет истребителя F-16 с «пиксельным» камуфляжем, имитирующим окраску российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 10:25
Политика
Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент
Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.
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Музыка
Шнуров прокомментировал скандал на шоу «Голос. Дети»
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Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан
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Обновлено в 10:42
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Футбол
Бабаев: ЦСКА продвинулся в переговорах с Бекао и Влашичем
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации в команде бразильского защитника Родриго Бекао и хорватского полузащитника Николы Влашича.
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