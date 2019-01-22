Сбербанк признан вторым по силе брендом мираРБК 06:02

Последняя компания — единственная в десятке, бренд которой, по оценкам Brand Finance, за год подешевел (на 1,1%, до $91,2 млрд). Самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему является Сбербанк — 139-е место (минус десять позиций за год).

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