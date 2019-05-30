Сбербанк приостановил разработку планов по работе с криптовалютойВести.Финанс 05:50

Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютой, сообщил журналистам вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов на пресс-конференции. По его словам, это произошло из- за негативного отношения ЦБ РФ к данному продукту.

с чего всё началось

Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютой, заявил вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов. Это произошло из-за отрицательного отношения Банка России к данному финансовому продукту.

Политика Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).

Игры Xbox Game Pass запускается на РС, а Gears 5 и другие игры Microsoft выйдут в Steam Другой важной новостью стало объявление о выходе всех проектов корпорации для РС на сторонних площадках — помимо Halo: The Master Chief Collection, в Steam точно выйдут Gears 5 вместе с трилогией ремастеров Age of Empires.

Футбол ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо» ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.

Космос Марсоход Curiosity обнаружил залежи глины на Марсе В дальнейшем исследователи обнаружили и другие залежи глины, а вместе с ними и прочие свидетельства того, что на Марсе была пресная вода.

Политика Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Здоровье Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь» Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.

Политика Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Верховной рады Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Верховной рады страны после того, как они отказались принять его отставку.

Общество Принц Гарри присоединился к Елизавете II на садовой вечеринке: фото Королева приветствовала гламурных гостей и членов команд Кубка мира по крикету на своей ежегодной вечеринке в Королевском саду в Букингемском дворце.

Игры Mail.ru Group представила новый глобальный игровой бренд MY.GAMES Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.

Футбол Бывший глава Конфедерации футбола Океании обвинен в коррупции Бывший генеральный секретарь Конфедерации футбола Океании (OFC) и бывший член постоянного комитета ФИФА Тай Николас признан виновным судебной палатой независимого комитета по этике ФИФА в незаконном присвоении средств, информирует пресс-служба организации.

Шоу-бизнес Иван Краско ответил на слухи о переезде в дом престарелых Иван Краско опроверг слухи о переезде дом престарелых, отметив, что Союз театральных деятелей не оставит его без крыши над головой.

Авто Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.

Энергетика Цены на бензин в России выросли вторую неделю подряд В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0,1% Производство бензина в России с 20 по 26 мая выросло на 1,5% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга - до 685,8 тыс. тонн.

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Кино Популярнее «Игры престолов» стал сериал «Чернобыль» «Чернобыль» получил от пользователей оценку 9,6 балла из 10. В тройке лидеров сериал «Планета Земля 2» и «Братья по оружию».

Политика Пентагон запретил пользоваться космическими услугами РФ с 2023 года Минобороны США включило Россию в список стран, услуги которых будет запрещено использовать при выполнении космических пусков с 31 декабря 2022 года.

Здоровье Врачи рассказали об опасности утреннего кофе Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.

Шоу-бизнес Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.

Музыка Песня Yesterday названа лучшей в истории Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен всех времен.

Происшествия При сдаче ЕГЭ в Чувашии скончалась школьница В столице Чувашии сегодня, 29 мая, при сдаче Единого государственного экзамена по математике скончалась 18-летняя выпускница.

Общество В Подмосковье утвердили правила организации платных парковок В Подмосковье утвердили правила организации платных парковок в регионе.

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД В Кабардино-Балкарии задержали сотрудников полиции, которые в 2017—2018 годах получили взятки в общем размере 42 млн рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».

Политика Зеленский просит Раду уволить глав Минобороны, МИД и СБУ Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду представление об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы службы безопасности Украины.

Кино Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщил глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.

Здоровье В РПЦ призвали ввести мораторий на генную модификацию человека Церковно-общественный совет по биоэтике призвал ввести мораторий на редактирование генома и начать открытую дискуссию по этической и моральной стороне генетической модификации человека.