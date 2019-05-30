Финансы
Сбербанк приостановил разработку планов по работе с криптовалютойВести.Финанс 05:50
Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютой, заявил вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов. Это произошло из-за отрицательного отношения Банка России к данному финансовому продукту.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютой, сообщил журналистам вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов на пресс-конференции. По его словам, это произошло из- за негативного отношения ЦБ РФ к данному продукту.ТАСС05:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:32, Ашберн
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Игры
Xbox Game Pass запускается на РС, а Gears 5 и другие игры Microsoft выйдут в Steam
Другой важной новостью стало объявление о выходе всех проектов корпорации для РС на сторонних площадках — помимо Halo: The Master Chief Collection, в Steam точно выйдут Gears 5 вместе с трилогией ремастеров Age of Empires.
Обновлено в 09:10
Футбол
ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»
ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.
Обновлено в 04:56
Космос
Марсоход Curiosity обнаружил залежи глины на Марсе
В дальнейшем исследователи обнаружили и другие залежи глины, а вместе с ними и прочие свидетельства того, что на Марсе была пресная вода.
Обновлено в 09:14
Политика
Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину
В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:08
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Политика
Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Верховной рады
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Верховной рады страны после того, как они отказались принять его отставку.
Обновлено в 08:32
Общество
Принц Гарри присоединился к Елизавете II на садовой вечеринке: фото
Королева приветствовала гламурных гостей и членов команд Кубка мира по крикету на своей ежегодной вечеринке в Королевском саду в Букингемском дворце.
Обновлено вчера в 13:32
Игры
Mail.ru Group представила новый глобальный игровой бренд MY.GAMES
Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.
Обновлено в 05:22
Футбол
Бывший глава Конфедерации футбола Океании обвинен в коррупции
Бывший генеральный секретарь Конфедерации футбола Океании (OFC) и бывший член постоянного комитета ФИФА Тай Николас признан виновным судебной палатой независимого комитета по этике ФИФА в незаконном присвоении средств, информирует пресс-служба организации.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Иван Краско ответил на слухи о переезде в дом престарелых
Иван Краско опроверг слухи о переезде дом престарелых, отметив, что Союз театральных деятелей не оставит его без крыши над головой.
Обновлено в 08:32
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Энергетика
Цены на бензин в России выросли вторую неделю подряд
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0,1% Производство бензина в России с 20 по 26 мая выросло на 1,5% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга - до 685,8 тыс. тонн.
Обновлено в 09:03
Общество
Судоходство на Канале имени Москвы восстановят 10 июня
Обновлено в 06:47
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Кино
Популярнее «Игры престолов» стал сериал «Чернобыль»
«Чернобыль» получил от пользователей оценку 9,6 балла из 10. В тройке лидеров сериал «Планета Земля 2» и «Братья по оружию».
Обновлено в 05:35
Политика
Пентагон запретил пользоваться космическими услугами РФ с 2023 года
Минобороны США включило Россию в список стран, услуги которых будет запрещено использовать при выполнении космических пусков с 31 декабря 2022 года.
Обновлено в 09:24
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации
В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.
Обновлено в 08:45
Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен всех времен.
Обновлено в 07:16
Происшествия
При сдаче ЕГЭ в Чувашии скончалась школьница
В столице Чувашии сегодня, 29 мая, при сдаче Единого государственного экзамена по математике скончалась 18-летняя выпускница.
Обновлено вчера в 08:22
Общество
В Подмосковье утвердили правила организации платных парковок
В Подмосковье утвердили правила организации платных парковок в регионе.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД
В Кабардино-Балкарии задержали сотрудников полиции, которые в 2017—2018 годах получили взятки в общем размере 42 млн рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский просит Раду уволить глав Минобороны, МИД и СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду представление об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы службы безопасности Украины.
Обновлено в 08:30
Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщил глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.
Обновлено в 07:38
Здоровье
В РПЦ призвали ввести мораторий на генную модификацию человека
Церковно-общественный совет по биоэтике призвал ввести мораторий на редактирование генома и начать открытую дискуссию по этической и моральной стороне генетической модификации человека.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж
Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.
Обновлено в 01:00