Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютойТАСС 05:18

Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютой, сообщил журналистам вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов на пресс-конференции. По его словам, это произошло из- за негативного отношения ЦБ РФ к данному продукту.

с чего всё началось

В конце 2017 года руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев говорил, что дочерний банк Сбербанка в Швейцарии работает над возможностью открытия счетов в криптовалюте.

Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютой

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