Финансы
Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютойТАСС 05:18
В конце 2017 года руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев говорил, что дочерний банк Сбербанка в Швейцарии работает над возможностью открытия счетов в криптовалюте.
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с чего всё началось
Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютой, сообщил журналистам вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов на пресс-конференции. По его словам, это произошло из- за негативного отношения ЦБ РФ к данному продукту.ТАСС05:18
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Общество
«Магнит» начал тестировать в Краснодаре доставку продуктов
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Саакашвили собрался вести переговоры с Галустяном
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Авто
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В Екатеринбурге показали, как выглядела бы набережная после постройки храма
Куратор проекта строительства храма в Екатеринбурге – Фонд святой Екатерины – представил возможный вид набережной в центре города, если бы собор решили возводить в сквере, против чего протестовали местные жители.
Обновлено в 09:43
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Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам
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Обновлено в 09:56
Происшествия
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Обновлено вчера в 08:31
Наука
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Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
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Новый набор в отряд космонавтов начнется в понедельник
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Происшествия
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Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.
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В МВФ объявили о завершении работы миссии в Киеве
Отмечается, что МВФ одобрил денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику Украины и подтвердил готовность вернуться в Киев после досрочных выборов в Раду, которые определят дальнейшие приоритеты правительства страны.
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Футбол
Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате Франции
Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате Франции.
Обновлено в 02:10
Футбол
Артем Дзюба рассказал о «нереальном» предложении от китайского клуба
Форвард «Зенита» Артем Дзюба заявил, что отказался от варианта продолжения карьеры в одном из китайских клубов.
Обновлено в 10:04
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Спорт
Первый канал отказался возвращать Друзя в эфир
Александр Друзь не вернется в эфир Первого канала. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил источник на телевидении.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Хук пообещал Ирану военный ответ в случае «нападения на интересы США»
Спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук сегодня, 30 мая, заявил, что Вашингтон ответит применением военной силы в случае, если Иран осуществит «нападение на интересы Соединённых Штатов».
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Суд рассмотрит апелляцию Кокорина и Мамаева 13 июня
Мосгорсуд рассмотрит апелляции по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 13 июня в 11.00, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 05:47
Игры
343 Industries показала почти час геймплея Halo: Reach на ПК
Обновлено в 08:59
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ
В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Культура
Роулинг порадует поклонников Гарри Поттера новыми рассказами
Британская писательница Джоан Роулинг, являющаяся автором серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере, выпустит еще четыре рассказа по этой фантастической вселенной.
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Политика
Новый канцлер Австрии сделала первые назначения
Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.
Обновлено в 10:00
Политика
Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным
В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
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Экономика
«Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику
"Газпром" разрабатывает новую дивидендную политику, следует из презентации российского газового холдинга.
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Происшествия
Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве
Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин заявил о важности развития технологий искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин отметил важность развития технологий искусственного интеллекта.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД
Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:08
Футбол
Восемь футболистов «Челси» вошли в символическую команду Лиги Европы
Восемь футболистов лондонского "Челси" вошли в символическую команду Лиги Европы по итогам сезона-2018/19, сообщает пресс-служба УЕФА.
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Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова сыграл в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул».
Обновлено в 09:35