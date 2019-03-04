Сбербанк приобрел 10% российского франчайзи сети KFCИнтерфакс 10:32

«Сбербанк Инвестициям» с 21 февраля принадлежит 9,99% ООО «Эй Кей Ресторантс Раша», следует из данных ЕГРЮЛ. Это компания входит в группу «Шоколадница», которая с 2014 года является одним из российских франчайзи ресторанов быстрого питания KFC.

с чего всё началось

ООО "Сбербанк Инвестиции" в конце февраля получило 9,99% долей ООО "Эй Кей Ресторантс Раша" (развивает торговые марки KFC и Pizza Hut Delivery на российском рынке по системе франчайзинга), следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

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