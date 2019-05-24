Сбербанк примет новую дивидендную политику в 2021 годуТАСС 07:39

Сбербанк примет новую дивидендную политику в 2021 году, когда рассмотрит очередную стратегию, сообщил глава банка Герман Греф, отвечая на вопросы акционеров.

Сбербанк примет новую дивидендную политику в 2021 году

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