Сбербанк предупредил о новых технологиях мошенниковLenta.ru вчера в 14:22

В Сбербанке прогнозируют, что в течение полугода злоумышленники начнут использовать новый вид банковского мошенничества.

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Новый вид банковского мошенничества может появиться в течение полугода. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает РИА Новости. По словам Кузнецова, злоумышленники будут использовать подделывающий голоса робот.

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