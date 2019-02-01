Общество

Сбербанк предупредил о новых технологиях мошенниковLenta.ru вчера в 14:22

Новый вид банковского мошенничества может появиться в течение полугода. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает РИА Новости. По словам Кузнецова, злоумышленники будут использовать подделывающий голоса робот.
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с чего всё началось

Сбербанк предупредил о новом виде банковского мошенничества

В Сбербанке прогнозируют, что в течение полугода злоумышленники начнут использовать новый вид банковского мошенничества.
РИА Новостивчера в 08:51

Подробнее о событии

В Сбербанке предупредили о новом способе мошенничества по телефону

RT на русскомвчера в 11:44

Банковские мошенники научились подделывать голоса

НТВвчера в 09:31

Сбербанк предупредил о подделывающем голоса роботе-мошеннике

Вести.Ruвчера в 09:34

Сбербанк предупредил о новом виде банковского мошенничества

РИА Новостивчера в 08:51

Сбербанк продемонстрировал робота-мошенника, вымогавшего миллиарды голосом «губернатора»

РЕН ТВвчера в 08:45

Роботы с «голосами» звёзд угрожают финансам россиян

News.ruвчера в 08:33

В Сбербанке предупредили о мошенничестве с подделкой голоса

РБКвчера в 11:41
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Политика

Охранник Порошенко вцепился в корреспондента «России 1»

Сотрудник охраны президента Украины Петра Порошенко вцепился в руку корреспондента телеканала «Россия 1», сообщает Вести.Ru.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Петербурге растёт число эвакуированных из-за угрозы взрыва объектов

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке трёх зданий торговых центров в Москве после поступления в полицию анонимной информации о минировании.
Обновлено в 07:29
Политика

Меркель: ЕС не заинтересован в разрыве отношений с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Европейский союз не заинтересован в разрыве отношений с Россией.
Обновлено в 05:12
Единоборства

Харитонов был госпитализирован после удара в пах от Митриона

На 15-й секунде россиянин получил удар ногой в пах, после чего не смог продолжить бой и был госпитализирован.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Банк «Восточный» признали потерпевшим по делу Майкла Калви

Банк "Восточный" признан потерпевшим по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 06:33
Политика

Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире

Обновлено в 07:25
Происшествия

Ватикан признал экс-архиепископа Вашингтона виновным в педофилии

Бывший архиепископ Вашингтона 88-летний Теодор Маккэррик, который ранее был вынужден покинуть Кардинальскую коллегию, признан церковным судом виновным в педофилии, сообщила в субботу ватиканская Конгрегация доктрины веры (бывшая Святая инквизиция).
Обновлено в 05:44
Кино

Умер сыгравший взбешенного Гитлера актер

Обновлено в 06:32
Политика

Замглавы МИД Британии заявил о «глубоких разногласиях» с Россией

Замглавы МИД Британии Алан Данкан на встрече с российским коллегой Владимиром Титовым в Мюнхене заявил о "глубоких разногласиях" между странами, но отметил, что диалог должен продолжаться, сообщил РИА Новости представитель Форин-офиса.
Обновлено в 06:08
Происшествия

ФСИН выявила новые нарушения в ярославской колонии № 1

«Сегодня сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий в исправительной колонии № 1 было обнаружено видео, при просмотре которого выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осуждённых и сотрудников учреждения», — говорится в заявлении.
Обновлено в 06:57
Общество

«Желтые жилеты» во Франции готовят новые акции

В субботу по всей Франции пройдут новые акции протеста.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Пенс назвал невозможным защитить закупающие оружие у противника страны

Соединенные Штаты не смогут защитить страны-союзники, которые приобретают вооружения у потенциальных противников, заявил вице-президент США Майк Пенс на конференции по безопасности в Мюнхене, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:10
Политика

Президент Албании призвал к сдержанности в ходе протестов в Тиране

Обновлено в 07:04
Общество

Судан остался без электричества

Министерство водных ресурсов, ирригации и электрификации уточняет, что речь идет об отключении электричества по всей стране.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Шнуров жестко высмеял Юрия Лозу

Обновлено в 04:34
Политика

Гуаидо заявил о попытках установить дипотношения с Россией и Китаем

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, который объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства, заявил о попытках оппозиционного правительства установить официальные дипломатические отношения с Россией и Китаем.
Обновлено в 07:06
Авто

Гонки ФСО на «Кортежах» с мигалками сняли на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал на своем сайте видео соревнований водителей, проходящих на полигоне Федеральной службы охраны (ФСО) в Московской области.
Обновлено в 07:05
Единоборства

Стало известно о планах Усика и Поветкина провести поединок

Обновлено в 06:34
Политика

Минюст разъяснил применение новой статьи о наказании лидеров ОПГ

Новая статья Уголовного кодекса об отдельном наказании для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) будет распространятся на лиц, создавших и возглавивших преступные сообщества уже после вступления статьи в силу.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Избитая жена Марата Башарова подает на развод

Жена артиста Марата Башарова Елизавета Башарова заявила, что уходит от мужа. Об этом она написала в инстаграмме.
Обновлено в 05:38
Культура

Ургант высмеял обвиненного в подкупе Друзя

Обновлено вчера в 21:16
Политика

Конкурс «Лидеры России» усложнили

В Подмосковье стартовал первый полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» для участников из Центрального федерального округа, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:01
Политика

Храм УПЦ попытались захватить в Волынской области

Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Испытания ядерной установки ракеты «Буревестник» прошли успешно

В России успешно завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник".
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

Начались испытания новейшего бронетранспортера БТ-3Ф в России

В России начались новые ходовых испытаний бронетранспортера БТ-3Ф.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Пять человек отравились угарным газом в Воронеже

Пять человек пострадали из-за отравления угарным газом в жилом доме в Воронеже, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

«Часики тикают»: генсек НАТО обратился к России

В первый день работы конференции Лавров успел провести встречи с генсеком НАТО, главой европейской дипломатии, коллегами из Германии, Хорватии, Южной Кореи.
Обновлено в 03:41
Футбол

Автомобиль с женой и детьми Икарди забросали камнями

Автомобиль жены форварда забросали камнями.
Обновлено в 06:07
Политика

Харьковчанин обругал Порошенко за признание в любви

Президент Украины Пётр Порошенко выступил перед жителями Харькова со словами «Я вас всех люблю».
Обновлено вчера в 15:53
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