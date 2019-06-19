Экономика
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженериюРИА Новости 09:35
Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
Происшествия
В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом
Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 09:06
Политика
Саакашвили пробежал через фонтан вслед за Зеленским
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили пробежал через работающий фонтан в ходе визита в Одессу. Он опубликовал в фейсбуке видео.
Обновлено в 10:58
Футбол
Шюррле может перейти в один из московских клубов
Представители 28-летнего хавбека контактировали с неназванным московским клубом, сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Дома цыган в Чемодановке взяли под охрану
Дома и имущество находятся под охраной, выставлен пост, — цитирует представителя пензенского правительства ТАСС.
Обновлено в 09:51
Происшествия
На Урале загорелся склад в воинской части
Склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 09:32
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Россия восстановила подводные силы Черноморского флота
Подводные силы Черноморского флота России восстановлены благодаря вхождению в его состав новых подводных лодок, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на вице-премьера правительства Юрия Борисова.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой
Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек и маршрутки в Красносельском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 11:01
Футбол
Федун: Глушакова пытались уничтожить агенты, но он мужик
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал расставание клуба с полузащитником Денисом Глушаковым.
Обновлено в 08:31
Политика
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Общество
Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор
Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Политика
Могерини заявила, что Евросоюз выдержал российские контрсанкции
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз справился с российскими контрсанкциями.
Обновлено в 05:02
Общество
Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО
На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Экономика
Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных
Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
Обновлено в 04:24
Футбол
Комбаров прокомментировал свой уход из «Спартака»
Обновлено в 09:56
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Политика
Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста
В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Жертвами войны в Йемене стало 91600 человек
С начала войны в Йемене в этой стране погибли 91600 человек, говорится в докладе Проекта по оценке последствий вооруженных конфликтов (ACLED).
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
Стать народной командой. Что имеет в виду Леонид Федун
Кононов – часть большого плана Федуна Чего хочет владелец "Спартака" Леонид Арнольдович любит озвучивать идеи.
Обновлено в 11:00
Футбол
Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:28
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Политика
В немецком правительстве сообщили о прекрасном самочувствии Меркель
Заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер рассказала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя прекрасно.
Обновлено в 10:39
Технологии
Apple задумалась о частичном выводе производства из Китая
Американская компания Apple рассматривает возможность вывода до 30% производственных мощностей из Китая в другие страны в связи с усилением торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено в 09:27
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42