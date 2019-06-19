Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженериюРИА Новости 09:35

Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Политика Лавров заявил о закрытой теме шпионажа между Швейцарией и Россией Товарооборот России и Швейцарии составил 7,5 миллиарда долларов в 2018 году, это на 20 процентов больше, чем годом ранее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.

Футбол «Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.

Происшествия Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.

Политика Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.

Общество Терапевт назвала продукты, на которых нельзя экономить Главный внештатный специалист терапевт Минздрава России профессор Оксана Драпкина рассказала, от каких двух относительно дорогостоящих продуктов не стоит отказываться, даже если бюджет сильно ограничен, пишет aif.ru.

Происшествия Следователи допустили случайное уничтожение «Боинга» над Донбассом Совместная следственная группа считает, что малайзийский «Боинг» могли сбить в Донбассе летом 2014 года по ошибке.

Армия и оружие Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Общество Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили «Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.

Происшествия В Японии зафиксировали цунами после землетрясения Японский телеканал NHK сообщил, что на севере страны в префектуре Ямагата зафиксирована небольшая волна цунами, после того, как там произошло землетрясение магнитудой 6,8.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.

Футбол Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак» Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал вторым игроком красно-белых, который покинул клуб в среду, 19 июня.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина об уровне бедности в стране В понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".

Экономика Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.

Гаджеты Samsung Galaxy Note 10 представят 7 августа Согласно ресурсу CNET, официальный дебют смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro состоится на мероприятии Unpacked, 7 августа.

Армия и оружие Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.

Футбол Неймар сказал президенту «ПСЖ», что хочет вернуться в «Барселону» Бразилец сказал президенту парижского клуба, что хочет вернутся в "Барселону". Нападающий покинул каталонский клуб в 2017 году.

Общество Школы хотят собирать данные о соцсетях учеников и их родителей На учеников, педагогов и родителей заведут цифровое портфолио, чтобы государство проверяло «прохождение образовательных программ» и «объективно оценивало навыки и достижения пользователей, основанное на анализе данных», говорится в проекте приказа.

Футбол Менди успешно прошел медосмотр в «Реале» перед презентацией Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди успешно прошел медицинское обследование в университетской больнице Санитас Ла Моралея перед официальной презентацией.

Политика Рейтинг партии Порошенко продолжает падать Украинцы перестали доверять партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Наука Два российских суперкомпьютера вошли в рейтинг мощнейших в мире Российские суперкомпьютеры вошли в рейтинг самых производительных вычислительных систем в мире по версии проекта Top500.

Экономика Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.

Шоу-бизнес Продюсер Лободы порассуждала о трусости и задела Лазарева На фоне скандала Сергея Лазарева с коллегой по сцене Светланой Лободой продюсер Нателла Крапивина решила порассуждать о трусости, намекнув при этом на поведение Лазарева.

Политика В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2» Дания в согласовании маршрута строительства газопровода «Северного потока — 2» исходит из параметров экологии и безопасности, заявил начальник пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.

Общество Росконтроль назвал подмосковное эскимо одним из лучших Образцы «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия» и «ГОСТовский пломбир» проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.