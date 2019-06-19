Экономика
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженериюРИА Новости 09:35
Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:37, Вашингтон
Политика
Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам
«По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.
Обновлено в 12:00
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Японии зафиксировали цунами после землетрясения
Японский телеканал NHK сообщил, что на севере страны в префектуре Ямагата зафиксирована небольшая волна цунами, после того, как там произошло землетрясение магнитудой 6,8.
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Авто
Mustang Shelby GT500 стал самым мощным легальным автомобилем Ford
С точки зрения мощности, новый Mustang Shelby GT500 занял нишу между 707-сильным Dodge Challenger SRT Hellcat и 791-сильным Challenger SRT Hellcat Redeye.
Обновлено в 08:04
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Кино
Артур Смольянинов сыграет в фильме «Еврей»
Российский актер Артур Смольянинов сыграет главную роль в новом фильме режиссера Дмитрия Фикса «Еврей».
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.
Обновлено в 11:00
Политика
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Политика
Стало известно, когда Евросоюз продлит санкции против России
Главы стран и правительств Европейского союза на саммите 20 июня примут политическое решение о продлении экономических санкций против России, срок действия которых истекает 31 июля.
Обновлено в 11:52
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Общество
Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор
Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Футбол
Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком»
Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.
Обновлено в 11:39
Футбол
Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба
Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 05:44
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Гаджеты
Xiaomi готовит женский смартфон
Мощные и грозные обозначения не годятся для женской модели, поэтому первый дамский смартфон Xiaomi называется мило и ванильно – «маленькая фея».
Обновлено в 02:03
Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
«АвтоВАЗ» запустил производство внедорожной модификации хэтчбека LADA XRAY Cross, оснащённой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 05:17
Футбол
Денис Глушаков официально покинул «Спартак»
Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин отметила день рождения в объятиях Цекало
Дарина Эрвин отметила день рождения в объятиях Цекало Молодая жена продюсера поделилась фото и видео с праздника.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Дома покинувших Чемодановку цыган взяты под охрану
Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина заявила, что дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной.
Обновлено в 10:41
Политика
Нидерланды ответили на нежелание России расследовать дело MH17
Нидерланды предприняли дипломатические шаги в отношении России из-за нежелания сотрудничать в расследовании катастрофы рейса MH17 на Донбассе.
Обновлено в 12:11
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери
Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Политика
Саудовская Аравия отвергла данные из доклада ООН по убийству Хашкаджи
19 июня спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, представила 100-страничный доклад о расследовании убийства.
Обновлено в 11:58
Политика
В Госдуме проверят правоприменение статей 228 и 303 УК
Госдума проанализирует практику применения статей 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) Уголовного кодекса.
Обновлено в 11:22
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03