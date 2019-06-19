Экономика

Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженериюРИА Новости 09:35

Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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Россияне в 80% случаев мошенничества сами переводят средства злоумышленникам

Эхо Москвы14:02

Мошенники стали использовать социальную инженерию — Сбербанк

REGNUM10:55

Сбербанк: Почти в 80% случаев россияне самостоятельно переводят средства мошенникам

Агентство Москва09:10

Сбербанк рассказал о возрасте жертв кибермошенников

Rambler News Service10:06

Сбербанк рассказал о тенденциях в кибермошенничестве

News.ru09:50

Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию

РИА Новости09:35

Сбербанк сообщил о росте мошенничества с применением социальной инженерии

ТАСС10:33
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Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе

Обновлено в 19:05
Общество

Ilta-Sanomat (Финляндия): миллионы мух захватили российский поселок (Ilta-Sanomat)

Мухи, «захватившие» поселок Лазоревый в Свердловской области, вероятно, являются трупными мухами.
Обновлено в 18:00
Технологии

«Ростелеком» списал треть инвестиций в «Аврору»

Согласно отчету, компаниям-разработчикам в 2018 г. удалось заработать 38 млн руб. и получить чистый убыток в 416 млн руб. Сейчас работает около 20000 смартфонов и планшетов с ОС "Аврора", подсчитал представитель "Ростелекома".
Обновлено в 13:52
Политика

В Саудовской Аравии прокомментировали доклад ООН по делу Хашукджи

Доклад спецдокладчика ООН по делу саудовского журналиста Джамаля Хашукджи содержит явные противоречия, заявил в среду государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.
Обновлено в 10:41
Политика

Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17

Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года, передает ФАН.
Обновлено в 14:40
Экономика

Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд

Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес

Матильда Шнурова рассказала, как помогла экс-мужу бросить пить

Матильда Шнурова после развода почти не рассказывала об отношениях с музыкантом.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
ЖКХ

В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено в 12:03
Происшествия

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Политика

Правительство назвало ответственных за фиксацию ПДД

В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) станет ООО ГЛОНАСС БДД — дочерняя компания «Ростеха» и АО ГЛОНАСС (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 18:31
Музыка

YouTube обновил качество 100 культовых клипов

В сегодняшнего дню обновлены 100 клипов. До конца года должны быть обновлены ещё 900 роликов.
Обновлено в 14:47
Политика

Порошенко создал новый «спецназ» против РФ

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
Финансы

Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза

Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.
Обновлено в 11:01
Футбол

Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Обновлено в 16:57
Общество

Вам сядут на шею: гороскоп с 17 по 23 июня

На этой неделе может происходить много неожиданного, и людям, привыкшим всегда следовать плану, это вряд ли понравится.
Обновлено 17 июня в 03:49
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Кино

Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры

Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.
Обновлено в 17:41
Экономика

Эксперты отмечают рекордный рост мобильного интернета в России

Эксперты связывают рост объёма обмена данными с увеличением числа пользователей смартфонов, а также «утяжелением» мобильного трафика в связи с повышением качества видео, растущим интересом к играм, развитием облачных сервисов и интернета вещей.
Обновлено в 19:17
Экономика

В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США

Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
Обновлено в 18:26
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Авто

Volvo повысит цены на кроссовер Volvo XC40 с 1 июля

С 1 июля 2019 года компания Volvo повысит рекомендованные розничные цены на все дизельные версии компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 12:29
Политика

Суд в США приговорил россиянина Тищенко к году тюрьмы

Россиянин Олег Тищенко, работавший разработчиком компьютерных игр, был приговорен в США к одному году тюрьмы за попытку вывоза с американской территории летной эксплуатации истребителей F-16, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:06
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Спорт

Решетников выиграл первую золотую медаль России на ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 14:26
Политика

В Мексике ратифицировали новое соглашение о торговле с США и Канадой

Мексиканский сенат одобрил ратификацию нового соглашения о свободной торговле с США и Канадой, которое должно прийти на смену устаревшему Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА), сообщает пресс-служба сената.
Обновлено в 18:57
Общество

Кузнецова оценила регионы по постинтернатному сопровождению сирот

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова раскритиковала Калмыкию, Еврейскую автономную область, Калининградскую, Орловскую области и Хакасию, где нулевые показатели по постинтернатному сопровождению выпускников сиротских учреждений, при этом в числе "хороших" она назвала Татарстан, Петербург, Челябинскую и Свердловскую области.
Обновлено в 10:06
Политика

Валерий Соловей уволился из МГИМО «по политическим причинам»

Причиной ухода указано то, что руководство университета "больше не хочет иметь дела со мной", к чему Соловей отнесся "с пониманием", и просит далее не связывать его с институтом.
Обновлено в 12:19
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