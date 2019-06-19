Экономика

Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженериюРИА Новости 09:35

Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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Хакеры взломали молодежь

Коммерсантъ15:34

Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию

РИА Новости09:35

Мошенники стали использовать социальную инженерию — Сбербанк

REGNUM10:55

Сбербанк сообщил о росте мошенничества с применением социальной инженерии

ТАСС10:33

Россияне в 80% случаев мошенничества сами переводят средства злоумышленникам

Эхо Москвы14:02

Сбербанк: Почти в 80% случаев россияне самостоятельно переводят средства мошенникам

Агентство Москва09:10

Жертвами киберпреступников теперь чаще становятся молодые россияне

Банки.ру08:46
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 15:43, Вашингтон
Политика

США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»

США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Происшествия

При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Политика

МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными

Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

Волкер рассчитывает на закупку Украиной американского оружия

США рассчитывают, что Украина будет закупать американское оружие и военную технику, заявил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер в ходе слушаний в конгрессе.
Обновлено в 06:53
Происшествия

На МКАД четыре человека пострадали в массовом ДТП

Обновлено в 14:43
Футбол

«Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером

Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.
Обновлено в 14:17
Общество

Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии»

Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Петербурге на территории завода произошел пожар

Пожар произошел на территории завода в Санкт-Петербурге на площади 100 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
Обновлено в 14:25
Политика

Компанию Huawei могут лишить её главного оружия в противостоянии с США

Аналитики сходятся во мнении, что главным оружием Huawei могут стать патенты, коих у компании огромное количество.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Экономика

Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд

Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено в 12:00
Здоровье

Детский врач рассказала об опасности использования подгузников летом

Ранее, как писал News.ru, Роскачество проверило детские подгузники на безопасность, и те не вызвали нареканий.
Обновлено в 07:58
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено вчера в 13:04
Политика

Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 14:57
Политика

Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Наука

На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Ирина Медведева впервые стала мамой

Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении

Вместе с Бойко-Великим была задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие

В США анонсировали испытания гиперзвуковой ракеты

Американская военно-промышленная компания Raytheon собирается провести испытания тактической гиперзвуковой ракеты, которая развивает скорость в пять раз выше скорости звука; при этом все детали двигателя ракеты будут изготовлены на 3D-принтере, сообщил вице-президент компании Том Бассинг.
Обновлено в 13:27
Общество

СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн

Обновлено в 13:51
Футбол

Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив»

Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет московский "Локомотив". Вице-чемпионы России не будут продлевать контракт с 32-летним футболистом.
Обновлено в 11:37
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Наука

Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США

Обновлено в 08:07
Футбол

Тульский «Арсенал» узнал возможных соперников в Лиге Европы

Первую игру туляки проведут дома, вторую – на выезде. Напомним, тульский «Арсенал» впервые в своей истории сыграет в еврокубках.
Обновлено в 09:37
Политика

Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот

Владелец НЛМК заявил на это, что Чубайс «публично приклеивает ярлыки «неправильных олигархов», а себя называет единственным правильным».
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес

Навка поделилась любимым кадром из стильной фотосессии в Каннах

Как оказалось, находясь в Каннах, Татьяна также приняла участие в фотосессии.
Обновлено в 14:06
Политика

Американский суд приговорил россиянина Тищенко к году заключения

В США суд приговорил россиянина Олега Тищенко к году лишения свободы за покупку документации к американским военным самолетам.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
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