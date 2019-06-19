Экономика
Сбербанк предупредил о мошенничестве при помощи социальной инженерииOnline47.ru вчера в 14:18
Способов остановить социальное мошенничество в банке пока не нашли. Там также отметили, что при помощи социальной инженерии совершается вообще 80% всех мошенничеств в России.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 03:54, Вашингтон
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Обновлено вчера в 08:57
Экономика
Абрамович с партнерами продаст очередной пакет акций Evraz за $200 млн
До сентября 2018 года Абрамович, Абрамов и Фролов контролировали Evraz через компанию Lanebrook Ltd, у которой было 62,74% ее акций.
Обновлено вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Психологическую реабилитацию Алибасов пройдет в Казахстане
Фото: первое интервью Бари Алибасова после выхода из комы У папы осталась лишь психологическая травма.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе
Обновлено вчера в 19:05
Музыка
Ушедший из Black Star Егор Крид заключил контракт с Warner Music
Знаменитый исполнитель Егор Крид, ушедший весной из Black Star, подписал новый контракт.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Авто
Бюджет может выделить 25 млрд рублей на замену старых машин
Минпромторг предложил начать программу не в 2019 г., как просил автоконцерн, а в следующем, говорит человек, знакомый с обсуждением программы.
Обновлено вчера в 17:44
Футбол
Срна возвращается в донецкий «Шахтер»
Пресс-служба донецкого "Шахтера" сообщает, что Дарио Срна возвращается в клуб. Прошедший сезон футболист выступал за итальянский "Кальяри".
Обновлено в 03:25
Гаджеты
Опубликован сравнительный рендер iPhone 2020 и iPhone XS
Латвийский дизайнер Вениамин Гескин поделился сравнительным изображением, на котором показан самый больший iPhone 2020 года и самый маленький.
Обновлено вчера в 14:56
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» начали перегружать в машины для выпуска
Двух косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье перегрузили в фуры, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:01
Общество
Госдума рассмотрит сегодня законопроект о дачной амнистии
Разработчики документа настаивают на том, чтобы срок был продлен еще на на три года.
Обновлено вчера в 04:15
Экономика
Госдума приняла законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия
Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой
Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поделилась с поклонниками архивным видео времен юности
Ольга Бузова поделилась с поклонниками видеозаписью со времен своей юности. Архивный сюжет размещен на ее странице в Instagram.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб
Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.
Обновлено в 02:25
Происшествия
ДТП с участием маршрутки произошло в Москве
Маршрутка столкнулась с двумя иномарками на северо-западе Москвы, пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:13
Футбол
Семак не смог назвать срок восстановления Кузяева
Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев, вероятно, пропустит предсезонный сбор команды.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Картину с обнаженным Порошенко выставили на аукционе
На Украине выставили на аукцион картину "Петр уже пятый" с обнаженным экс-президентом Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:03
Политика
ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным
Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Обновлено в 01:41
Экономика
АКРА заявило о системном кризисе российских авиакомпаний
По словам экспертов АКРА, гражданская авиация в России находится в «глубоком системном кризисе», и даже крупные компании финансово гораздо менее устойчивы, чем иностранные перевозчики — хотя они несут сопоставимую долговую нагрузку.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
РБК: операторы касс ввели доплату из-за маркировки
Доплату, по информации OFD.ru, уже внедрили Первый ОФД, обрабатывающий почти четверть всех фискальных чеков в стране, «Астрал.ОФД», «ОФД-Я», «Платформа ОФД» и ОФД «Такском».
Обновлено в 03:22
Технологии
Проект Algorand привлек $60 млн. Токен добавил Coinbase Custody
Стартап Algorand Foundation привлек $60 млн за 3,5 часа во время токенсейла на платформе CoinList.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
НАТО стянула к границе России тысячи военнослужащих
Восемнадцать тысяч военных, две с половиной тысячи единиц боевой техники, действия на земле, в воздухе и на море: в Польше набирают обороты крупнейшие за последнее время учения НАТО — Dragon-2019.
Обновлено в 03:49
Транспорт
В Москве начали тестировать беспилотные автомобили
Первые пять высокоавтоматизированных автомобилей компании "Яндекс" выехали на дороги Москвы в рамках правительственного эксперимента по тестам машин-беспилотников, который был запущен в конце прошлого года, рассказал РИА Новости представитель НТИ "Автонет", курирующей проект.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Симферополе во дворе нашли головы двух крокодилов
Головы двух крокодилов обнаружены во дворе одного из многоквартирных жилых домов Симферополя, проводится проверка, сообщает пресс-служба государственного комитета ветеринарии Крыма.
Обновлено в 02:55
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25