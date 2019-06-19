Экономика
Сбербанк предупредил о мошенничестве при помощи социальной инженерииOnline47.ru 14:18
Способов остановить социальное мошенничество в банке пока не нашли. Там также отметили, что при помощи социальной инженерии совершается вообще 80% всех мошенничеств в России.
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Авто
Chevrolet отзывает в РФ около 200 автомобилей Camaro и Corvette
Обновлено в 06:24
Политика
Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17
Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
Обновлено в 07:14
Политика
Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе.
Обновлено в 11:56
Экономика
Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz
Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.
Обновлено в 12:34
Общество
СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте
Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области инициировали проверку в связи с видеообращением к президенту России жителей города Асбеста, проживающих несколько лет в аварийных домах.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Подозреваемый по делу MH17 Хмурый назвал бредом обвинения Нидерландов
Ополченец самопровозглашенной ДНР Сергей Дубинский, известный под позывным Хмурый, прокомментировал итоги расследования Объединенной следственной группы (JIT), назвавшей его одним из подозреваемых по делу о гибели малайзийского Boeing 777 в 2014 году.
Обновлено в 13:28
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Политика
Песков посетовал на непонимание россиян сути нацпроектов
Ожидается, что нацпроекты станут одной из тем, которая будет поднята во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:08
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
14 подростков пострадали при ударе молнии в Нидерландах
По меньшей мере 14 подростков пострадали в результате удара молнии в военном тренировочном лагере в Нидерландах.
Обновлено в 11:48
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ
Обновлено в 08:50
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию ООО "Русское финансовое общество", говорится в распространенном сообщении минфина Соединенных Штатов.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Зарезавший человека экс‐майор ФСБ отправился в колонию на девять лет
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил бывшего майора ФСБ Павла Стерлягова к девяти годам колонии строгого режима.
Обновлено в 11:43
Политика
Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском
Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
Обновлено в 14:21
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Экономика
В России повысят «обидное» пособие на детей в 50 рублей
Повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до уровня прожиточного минимума в регионе предложило правительство России.
Обновлено вчера в 12:47
Общество
25 университетов России попали в рейтинг лучших вузов мира
В рейтинг QS World University Rankings 2018, который включает лучшие университеты планеты, вошли 25 вузов России.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Борис Джонсон победил во втором туре выборов премьера Великобритании
Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон с большим отрывом выиграл второй тур выборов главы партии консерваторов, который займет пост премьера страны.
Обновлено вчера в 15:32
Футбол
Футболист Тарасов покинет московский «Локомотив»
Дмитрий Тарасов в июле покинет московский "Локомотив", футболист и клуб не будут заключать новое трудовое соглашение.
Обновлено в 11:30
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Происшествия
При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека
В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Транспорт
В Москве начали строить станцию метро «Университет дружбы народов»
Коммунарская линия метро примерно к 2023 году пройдет от станции «Севастопольский проспект» до Коммунарки в «новой Москве» с перспективой продления в Троицк.
Обновлено в 13:25
Политика
Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот
Лисина возмутили заявления Чубайса, которые тот произнес на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.
Обновлено в 12:56
Общество
Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО
Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.
Обновлено в 11:00