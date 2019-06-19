Сбербанк предупредил о мошенничестве при помощи социальной инженерииOnline47.ru 14:18

Способов остановить социальное мошенничество в банке пока не нашли. Там также отметили, что при помощи социальной инженерии совершается вообще 80% всех мошенничеств в России.

Сбербанк предупредил о мошенничестве при помощи социальной инженерии

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