Как сообщалось, компания "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева приобрела СК "Олимпийский" в конце декабря 2017 года. Отмечалось, что реконструкцией инвестор будет заниматься за собственные средства, объем инвестиций в проект оценивался в $300-400 млн.

Общество Офисных работников начали оформлять как самозанятых Компании начинают избегать составления трудового договора, вместе этого уговаривая работника зарегистрировать себя в качестве самозанятого.

Армия и оружие Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.

Происшествия Задержавшего Голунова главу отдела полиции отстранили от должности Начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров на фоне дела в отношении журналиста Ивана Голунова временно отстранен от должности.

Политика Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.

Политика Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.

Армия и оружие В сети появились фото погибших в Баренцевом море подводников Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля на глубоководном аппарате, проводившем батиметрические измерения в Баренцевом море, вспыхнул пожар.

Политика Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси Президент России направил белорусскому лидеру поздравление с Днем независимости, сообщили в пресс-службе Кремля.

Кино Умер кинорежиссёр Василий Панин Режиссёр и сценарист Василий Панин умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Экономика Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.

Происшествия В Курганской области произошел пожар в монастыре В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

Общество Архсовет столицы отклонил проект многофункционального комплекса Эксперты Архсовета Москвы отклонили проект многофункционального комплекса по адресу: Варшавское шоссе, владение 9/1.

Футбол Марсело лишили водительских прав за отказ проходить тест на алкоголь Полицейские заподозрили его в вождении в нетрезвом состоянии, футболист отказался проходить тест на содержание алкоголя в организме.

Происшествия В Шереметьево проводится проверка из-за задержек багажа В московском аэропорту Шереметьево проводится внутренняя проверка из-за задержек с выдачей багажа, рассказал журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.

Авто Toyota показала новую топовую версию пикапа Toyota Hilux Компания Toyota в России начала прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.

Армия и оружие Штурмовик ВВС США сбросил бомбы на Флориду после столкновения с птицей Американский штурмовой самолет A-10 Thunderbolt II сбросил три учебные бомбы на Флориду после столкновения с птицей.

Происшествия Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.

Армия и оружие На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем Как сообщает "Российская газета", на границе с Украиной в Ростовской области поисковики нашли советский танк КВ-1 с останками экипажа.

Технологии Агентство Ookla назвало МегаФон компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России По данным компании Ookla®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: средняя скорость скачивания превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных — 11,88 Мбит/с.

Финансы Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

Авто Продажи автомобилей компании Haval в июне выросли в 4,4 раза Российские дилеры китайской компании Haval в июне 2019 года продали 725 авто, что в 4,4 раза больше по сравнению с июнем 2018 года.

Авто Новый BMW X6 светится в темноте BMW X6 третьего поколения построен на новой платформе CLAR, которая позволила оснастить его более интересными двигателями.