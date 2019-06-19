Экономика

Сбербанк предложит рынку собственное решение в сфере кибербезопасностиТАСС 01:22

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Сбербанк предложит другим кредитным организациям и компаниям платформу для обеспечения информационной безопасности собственной разработки. Данная технология позволит прогнозировать действия киберпреступников, заявил ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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Сбербанк разработал собственную технологию прогнозирования киберпреступлений

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Rambler News Service19 июня в 11:14

Сбербанк предложит рынку собственное решение в сфере кибербезопасности

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