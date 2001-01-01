Экономика
Сбербанк предложит рынку собственное решение в сфере кибербезопасностиТАСС 01:22
Сбербанк предложит другим кредитным организациям и компаниям платформу для обеспечения информационной безопасности собственной разработки. Данная технология позволит прогнозировать действия киберпреступников, заявил ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Кино
В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Политика
При беспорядках в Тбилиси пострадали 69 человек
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже
Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Собчак отказалась от алиментов Виторгана
Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак решила не подавать на алименты на 2-летнего сына Платона после расторжения брака с Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ
По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Политика
Косачев назвал беспорядки в Тбилиси провалом властей Грузии
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в расколе грузинского общества Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал беспорядки в Тбилиси, которые начались после инцидента на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии, провалом грузинских властей.
Обновлено в 03:48
Общество
На официальном портале произошла врачебная ошибка
СКР пообещал исключить лишение свободы для медиков Разработанный Следственным комитетом России (СКР) законопроект об уголовной ответственности врачей, вводящий две новые статьи в УК РФ, появился вчера на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и рядовых работников
Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.
Обновлено вчера в 07:21
Наука
Роспатент назвал 100 лучших изобретений года
Роспатент подвел итоги анализа всех патентов, выданных в 2018 году, и опубликовал список "100 лучших изобретений 2018 года".
Обновлено в 02:18
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.
Обновлено в 00:55
Гаджеты
Apple отзовет MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи
Как говорится в сообщении компании, «Apple установила, что в ограниченном числе 15-дюймовых MacBook Pro более старого поколения батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности».
Обновлено в 03:39
Гаджеты
Google отказалась от выпуска планшетов
Google официально отказывается от производства планшетов, включая выпуск двух неанонсированных моделей, объявил в четверг представитель компании.
Обновлено в 03:09
Технологии
Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян
Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
Обновлено вчера в 21:15
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие
УВЗ пообещал показать на «Армии-2019» созданный на 3D-принтере танк
Уралвагонзавод (УВЗ) покажет на форуме «Армия-2019» секретные образцы военной техники, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 03:45
Политика
В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
Суд вынес приговор виновникам обрушения дома в Кузбассе
Собственник жилого помещения и трое наемных рабочих, виновных в обрушении жилого дома в Междуреченске, при котором погибли два человека, приговорены к реальным срокам лишения свободы: собственник – к 5,5 годам колонии-поселения, остальные – к 4 годам колонии-поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Токио при посадке потерпел крушение военный вертолет
Обновлено в 04:11
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Авто
Toyota и Lexus позаимствуют заднеприводную платформу у Mazda
Имеются сведения, согласно которым Toyota планирует использовать заднеприводную платформу Mazda и рядную силовую установку с шестью цилиндрами в процессе создания преемника своего седана премиум-класса Mark X. Lexus намеревается внедрить эти детали в новое купе, которое в модельном ряду расположится между RC и LC.
Обновлено вчера в 08:34
Наука
Каждая третья женщина ходит на свидания из-за бесплатной еды
Обновлено в 02:36
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» банкир Владимир Коган
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Несколько мигрантов задержаны в Петербурге после массовой драки
Массовая драка с участием приезжих из стран СНГ произошла в четверг, 20 июня, на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе на севере Петербурга.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27