Экономика

Сбербанк предложит рынку собственное решение в сфере кибербезопасностиТАСС 01:22

Сбербанк предложит другим кредитным организациям и компаниям платформу для обеспечения информационной безопасности собственной разработки. Данная технология позволит прогнозировать действия киберпреступников, заявил ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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Сбербанк предложит рынку собственное решение в сфере кибербезопасности

ТАСС01:22
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Политика

Полиция зачистила Тбилиси от протестующих

Обновлено в 02:10
Происшествия

В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП

Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном

Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Общество

Экс-глава алкомаркета «Магнум» замуровал вход в свою квартиру, которую продали на торгах за долги

Квартира площадью 122 квадратных метра на Хохрякова, 18 была продана в счет погашения долга перед одним из банков в 2017 году (по делу о банкротстве Савинова, которое несколько банков инициировали в 2011 году).
Обновлено вчера в 23:30
Баскетбол

Зайон Уильямсон выбран под первым номером на драфте НБА-2019

Под первым номером «Новый Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона, форварда Дьюка.
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Политика

Путин назвал несмешным президентство Зеленского

Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

Василий Бойко-Великий принял арест стоя

Бизнесмена отправили в СИЗО по делу о хищениях в банке «Кредит Экспресс» Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО главу группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Василия Бойко-Великого и бывшего предправления банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову.
Обновлено вчера в 15:59
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Общество

Алибасов выгнал сына и лишил его наследства

Обновлено 19 июня в 17:38
Политика

Путин рассказал о склонностях Кудрина

В России практически уже не осталось экономистов из 1990-х, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Экономические санкции против России со стороны Евросоюза продлены на полгода из-за якобы невыполнения Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Общество

В Минприроды предложили ежегодно сокращать потребление пластика

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в беседе с РИА Новости сообщил, что Минприроды предлагает ежегодно сокращать потребление пластика в России.
Обновлено в 00:43
Общество

Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Авто

В России продажи люксовых автомобилей упали на 12,2%

Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями

Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.
Обновлено в 02:07
Космос

«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» из-за неисправностей

Запуск ракеты «Протон-М» с космическим аппаратом «Спект-РГ», который должен был состояться с космодрома Байконур в Казахстане, перенесен на сутки.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Спасатели ЦВО обеспечат приземление экипажа «Союза МС-11» в Казахстане

Для встречи экипажа в Казахстан направилась поисково-спасательная группа ЦВО.
Обновлено в 02:36
Авто

Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Общество

Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

В заливе Петра Великого искали подлодку условного противника

После обнаружения субмарины условного противника МПК "Кореец" и "Метель" произвели залп противолодочными глубинными бомбами по указанным координатам.
Обновлено в 02:42
Политика

Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ

Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Госдеп США: на Украине идёт активная торговля людьми

«Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по прекращению торговли людьми, однако прилагает значительные усилия по преодолению проблемы», — говорится в отчёте.
Обновлено в 01:00
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 08:27
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Экономика

Дума Екатеринбурга без обсуждений приняла поправки в бюджет города

Екатеринбургская городская дума на внеочередном заседании приняла поправки в бюджет муниципалитета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено в 02:09
Футбол

СМИ: Семин хочет видеть в «Локомотиве» трех игроков, выступающих на Кубке Америке

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин лично заинтересован в переходе трех игроков сборной Перу.
Обновлено в 02:10
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