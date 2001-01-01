Экономика
Сбербанк предложит рынку собственное решение в сфере кибербезопасностиТАСС 01:22
Сбербанк предложит другим кредитным организациям и компаниям платформу для обеспечения информационной безопасности собственной разработки. Данная технология позволит прогнозировать действия киберпреступников, заявил ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 02:47, Вашингтон
Политика
Полиция зачистила Тбилиси от протестующих
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Общество
Экс-глава алкомаркета «Магнум» замуровал вход в свою квартиру, которую продали на торгах за долги
Квартира площадью 122 квадратных метра на Хохрякова, 18 была продана в счет погашения долга перед одним из банков в 2017 году (по делу о банкротстве Савинова, которое несколько банков инициировали в 2011 году).
Обновлено вчера в 23:30
Баскетбол
Зайон Уильямсон выбран под первым номером на драфте НБА-2019
Под первым номером «Новый Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона, форварда Дьюка.
Обновлено 19 июня в 13:26
Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Василий Бойко-Великий принял арест стоя
Бизнесмена отправили в СИЗО по делу о хищениях в банке «Кредит Экспресс» Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО главу группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Василия Бойко-Великого и бывшего предправления банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Алибасов выгнал сына и лишил его наследства
Обновлено 19 июня в 17:38
Политика
Путин рассказал о склонностях Кудрина
В России практически уже не осталось экономистов из 1990-х, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
Экономические санкции против России со стороны Евросоюза продлены на полгода из-за якобы невыполнения Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Общество
В Минприроды предложили ежегодно сокращать потребление пластика
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в беседе с РИА Новости сообщил, что Минприроды предлагает ежегодно сокращать потребление пластика в России.
Обновлено в 00:43
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Авто
В России продажи люксовых автомобилей упали на 12,2%
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями
Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.
Обновлено в 02:07
Космос
«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» из-за неисправностей
Запуск ракеты «Протон-М» с космическим аппаратом «Спект-РГ», который должен был состояться с космодрома Байконур в Казахстане, перенесен на сутки.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Спасатели ЦВО обеспечат приземление экипажа «Союза МС-11» в Казахстане
Для встречи экипажа в Казахстан направилась поисково-спасательная группа ЦВО.
Обновлено в 02:36
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Общество
Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В заливе Петра Великого искали подлодку условного противника
После обнаружения субмарины условного противника МПК "Кореец" и "Метель" произвели залп противолодочными глубинными бомбами по указанным координатам.
Обновлено в 02:42
Политика
Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ
Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Госдеп США: на Украине идёт активная торговля людьми
«Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по прекращению торговли людьми, однако прилагает значительные усилия по преодолению проблемы», — говорится в отчёте.
Обновлено в 01:00
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 08:27
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Экономика
Дума Екатеринбурга без обсуждений приняла поправки в бюджет города
Екатеринбургская городская дума на внеочередном заседании приняла поправки в бюджет муниципалитета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено в 02:09
Футбол
СМИ: Семин хочет видеть в «Локомотиве» трех игроков, выступающих на Кубке Америке
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин лично заинтересован в переходе трех игроков сборной Перу.
Обновлено в 02:10