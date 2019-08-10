Финансы
Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанциюКоммерсантъ 07:08
Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию Инвестиционные облигации, набравшие популярность среди частных инвесторов за два года, пополнились новой стратегией. Сбербанк выпустил ценные бумаги, доход по которым привязан к результатам деятельности венчурного фонда.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
Футбол
Кокорин и Мамаев в колонии сыграли с белгородским «Салютом»
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Театры
Севастопольский спектакль «Грифон» показали Владимиру Путину
Обновлено в 02:09
Экономика
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира
Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:50
Общество
Немецкий канатоходец установил новый мировой рекорд в Перми
По пути спортсмен сделал три остановки. Организаторы отмечают, что канатоходец установил новый мировой рекорд.
Обновлено в 01:43
Общество
Курбан-байрам собрал 240 тысяч человек в Москве
В богослужениях по случаю празднования Курбан-байрама в Москве в воскресенье, 11 августа, приняли участие более 240 тысяч человек.
Обновлено в 07:22
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
В Петербурге механик автосервиса ударил ножом посетителя
Полиция Петербурга задержала сотрудника автосервиса, который подозревается в том, что ударил ножом в шею посетителя, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 08:10
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Политика
Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Испании в террасу бара врезался автомобиль
Десять человек пострадали, когда автомобиль врезался в террасу бара в испанском городе Жирона, сообщает издание Pais.
Обновлено в 05:53
Футбол
Цорн отправился во Францию на переговоры по новичкам «Спартака»
Как стало известно «Рейтингу Букмекеров», «красно-белые» намерены найти замену бразильцу Фернандо, который подписал контракт с китайским «Бэйцзин Гоань».
Обновлено в 08:30
Кино
«Семнадцать мгновений весны» длятся 46 лет
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным
Зеленскому преподали «жёсткий урок»Он отметил, что «диалог с Путиным, с Россией, с Москвой» восстанавливать необходимо.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе
На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.
Обновлено в 05:21
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 может получить выдвижную камеру
Источник, предполагает, что это может быть грядущий флагман Xiaomi – Mi Mix 4. Тот самый, у которого будет 108-мегапиксельная камера.
Обновлено в 02:53
Кино
Universal Pictures отменила релиз фильма после стрельбы в США
Обновлено в 06:49
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ
Ополченцы уничтожили ударный беспилотник украинских силовиков, который, предположительно, собирался сбросить боеприпас на село Ленинское, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Политика
Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций в YouTube
По информации Роскомнадзора, «ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у видеохостинга рекламные инструменты, такие как push-уведомления, с целью распространения информации о незаконных массовых мероприятиях», которые в том числе направлены на срыв выборов в стране.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Петербургский полицейский заявил на активистку из-за слов об отсутствии совести
Как стало известно в воскресенье, 11 апреля, замначальника полиции Петербурга по охране общественного порядка Виктор Борисенко потребовал проверить активистку Марию Иванову.
Обновлено в 05:40