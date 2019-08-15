Технологии
Сбербанк позволит расплачиваться в магазинах по отпечатку пальцевGazeta.SPb 05:38
Сбербанк проводит подготовку по внедрению новой технологии оплаты в магазинах. В скором времени при оплате будет использоваться биометрия — отпечаток пальца или изображение лица. Банк в подробностях описал обновленные условия расчетов с торговыми точками.
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с чего всё началось
Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях.Ведомостивчера в 17:50
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Нью-Йорке обнаружили подозрительные предметы
В Нью-Йорке в нижней части Манхэттена обнаружили подозрительные предметы. Полиция сейчас проверяет эти сообщения.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Обновлено в 09:04
Технологии
Составлен рейтинг мобильных приложений — «пожирателей времени»
Больше всего времени российские владельцы смартфонов проводят за играми от компании Playrix, сообщает Forbes со ссылкой на проведенное по просьбе издания исследование Mediascope.
Обновлено в 02:12
Политика
Власти Гренландии ответили «мы не продаемся» на данные об идее Трампа
«Гренландия не продается, но Гренландия готова к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США», — сообщили РБК в пресс-службе правительства Гренландии в ответ на просьбу прокомментировать сообщение издания The Wall Street Journal, что президент США Дональд Трамп изъявил желание купить остров у Дании.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских «Крестах»
Напомним, что ранее об обнаружении многочисленных нарушений в петербургском СИЗО-1 сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Футбол
Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле
Обновлено в 06:32
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
"Чудо на кукурузном поле" Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Симферополь.
Обновлено в 06:10
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы
В Дании «Брага» выиграла со счетом 4:2, поэтому вышла в следующий раунд. За выход в групповой этап она поспорит со «Спартаком».
Обновлено вчера в 16:37
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40
Экономика
Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина
Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.
Обновлено в 05:07
Политика
Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца
Обновлено в 04:41
Игры
The Surge 2 ушла на золото вместе с сюжетным трейлером
Обновлено в 06:39
Политика
Россию обвинили в терроризировании украинских рыбаков в Азовском море
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России незаконно задерживают украинских рыбаков в Азовском море.
Обновлено в 06:24
Политика
Лолита раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых авто
Обновлено 13 августа в 19:56
Хоккей
Дети Тарасенко поели хлопьев с молоком из Кубка Стэнли
Тарасенко еще не знает, что будет делать с Кубком Стэнли, когда он окажется в его распоряжении на целый день.
Обновлено в 08:13
Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян
Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Кино
Пирс Броснан сыграет Альфреда в «Бэтмене» Мэтта Ривза
Источник в Warner Bros. сообщил, что Пирс Броснан может сыграть дворецкого Альфреда в «Бэтмене» Мэтта Ривза.
Обновлено в 04:07