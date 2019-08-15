Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальцаИнтерфакс 02:44
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
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с чего всё началось
Сбербанк готовится внедрять технологию оплаты в магазинах с использованием биометрии – отпечатка пальца или изображения лица.Ведомостивчера в 17:50
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Происшествия
Пилоты севшего в поле А321 вернулись в Екатеринбург
Обновлено в 05:53
Политика
Отели Турции не будут отказываться от системы «все включено»
Обновлено в 00:01
Энергетика
Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефть
Американские санкции против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, пишет Блумберг.
Обновлено в 02:00
Единоборства
Макгрегор выжил из ума и должен сидеть в тюрьме — Хабиб Нурмагомедов
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент с участием бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который напал на пожилого мужчину в одном из баров города Дублина.
Обновлено в 06:25
Общество
Мэрия Москвы не санкционировала все акции протеста 24 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовать заявки на две акции протеста 24 августа: митинг на площади Победы и шествие в центре Москвы, сообщил в Facebook лидер Партии перемен Дмитрий Гудков.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Авто
МВД разъяснило ситуацию с выдачей автомобильных номеров нового образца
«На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТ», — пояснила Волк.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Новосибирске взорвался снаряд, погиб человек
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Самолеты Су-57Э и Ил-112ВЭ презентуют на МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 впервые покажут экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э и военно-транспортного Ил-112ВЭ.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Футбол
С пополнением: новым тренером «Крыльев Советов» стал Сергей Корниленко
В тренерском штабе футбольного клуба «Крылья Советов» произошло пополнение. К команде Миодрага Божовича присоединился Сергей Корниленко.
Обновлено в 02:18
Общество
В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter
На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
В турецкой Аланье российский турист утонул в бассейне
Обновлено в 05:23
Происшествия
Минздрав оценит ставшее причиной задержания двух матерей лекарство
Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами
После столкновения в районе города Докучаевск противник был вынужден отступить, передает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
Новейший российский тяжелый беспилотник "Охотник" впервые совершил полет в паре с истребителем.
Обновлено в 05:38
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 01:30
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму
Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:01
Происшествия
Здание обвалилось под Петербургом
В Ленинградской области в городе Волхов обрушилась стена при сносе старого нежилого здания; погибли два человека Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС региона.
Обновлено в 06:17
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Музыка
Пригожин рассказал о последнем разговоре с Цоем
Продюсер Иосиф Пригожин к 29-й годовщине гибели музыканта Виктора Цой рассказал о своем последнем разговоре с ним.
Обновлено в 03:58
Общество
Умерла голландская принцесса Кристина
Обновлено в 04:43
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признал вину в хищении более 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов в пятницу на заседании Басманного суда Москвы заявил о признании вины в хищении более 11 млрд рублей и раскаянии в содеянном, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 05:54
Общество
Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
Пять детей, которые стали пятыми по счету у своих 17-летних матерей, родились в России в 2018 году. Четыре 12-летние девочки стали мамами.
Обновлено 14 августа в 20:42
Происшествия
Самолет вернулся во Внуково из-за попадания птиц в двигатель
Самолет UTair, вылетевший из Москвы в Уфу, вернулся во Внуково из-за того, что в его двигатель попали птицы.
Обновлено в 06:20
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14