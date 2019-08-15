Технологии

Сбербанк позволит платить в магазинах отпечатком пальцаAstera 07:03

Терминал отсканирует отпечаток пальца или создаст изображения лица (последний вариант будет работать только в том случает если клиент ранее сдавал в отделение Сбербанка образец лица). После всех операций можно будет оплачивать картой или по биометрической идентификации.
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с чего всё началось

Сбербанк позволит расплачиваться без наличных, карт и гаджетов

Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях.
Ведомостивчера в 17:50

Подробнее о событии

Сбербанк позволит расплачиваться без наличных, карт и гаджетов

Ведомостивчера в 17:50

Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки лицом

РБК00:07

Сбербанк запустит новую технологию оплаты товаров в магазинах при помощи изображения лица или отпечатка пальца

Эхо Москвы06:00

Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца

Интерфакс02:44

Сбербанк внедряет биометрическую технологию оплаты в магазинах

RT на русском03:27

Сбербанк предусмотрел возможность оплаты по отпечатку пальца в магазинах

ТАСС04:26

«Ведомости»: Сбербанк запустит оплату по отпечатку пальца и по лицу

Коммерсантъ01:58
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Происшествия

В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

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Политика

Киоск с шаурмой и пингвины в Раде: Зеленский выбрал картины для офиса

Обновлено в 07:40
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В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
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Экономика

Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян

Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
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На фотографии Ксения Собчак стоит на кнехте яхты на левой ноге, а правую, как настоящая балерина, вытянула под углом 90 градусов.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Посадившие А321 в поле пилоты вернулись в Екатеринбург

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Лётчику Дамиру Юсупову просят присвоить звание Героя России

Пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову предлагают присвоить звание Героя России.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия

СК РФ отказался рассмотреть шесть заявлений участников протестов в Москве, избитых полицией

Следственный комитет РФ ответил на шесть жалоб, поданных из-за применения насилия сотрудниками правоохранительных органов в отношении участников протестных акций в Москве.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения

Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
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В развитии Зауралья Минфин делает упор на особые экономические зоны

Программу по ускоренному социально-экономическому развитию Курганской области Минфин внесёт в правительство России в начале сентября.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

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Обновлено в 05:44
Общество

Транспортные карты запретят пополнять наличными

Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04
Общество

Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами

Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Финансы

Официальный курс евро в выходные понизится на 23 копейки

16 августа, по данным ЦБ РФ, единица европейской валюты стоит 73 рубля 45 копеек ЦБ РФ установил курс евро на 17-18 августа на отметке 73,22 рубля за единицу.
Обновлено в 08:50
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Составлен рейтинг мобильных приложений — «пожирателей времени»

Больше всего времени российские владельцы смартфонов проводят за играми от компании Playrix, сообщает Forbes со ссылкой на проведенное по просьбе издания исследование Mediascope.
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Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат

По меньшей мере, четверо военнослужащих ВС Пакистана погибли за прошедшие сутки во время столкновений в спорном регионе Кашмир на границе с Индией, говорится в распространенном заявлении пакистанских военных.
Обновлено в 01:44
Политика

Правительство Гренландии сообщило, что остров не продается

Ранее The Wall Street Journal рассказала об интересе президента Дональда Трампа к покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Обновлено в 08:48
Футбол

«Локомотив» отказался от трансфера Балотелли ради приглашения Рибери

Московский «Локомотив» отказался от трансфера итальянского нападающего Марио Балотелли ради приглашения французского хавбека Франка Рибери.
Обновлено в 08:24
Происшествия

У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Казани на складе молочного комбината произошла утечка аммиака

Утечку паров аммиака зафиксировали на складе готовой продукции Казанского молочного комбината, угроза для населения отсутствует.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ вышла на заводские испытания

Первая в серии строящихся для Тихоокеанского флота (ТОФ) дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 ("Варшавянка") вышла на заводские ходовые испытания, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес

Тарасов: Третьего в постели я не приемлю

Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Кино

Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале

Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына

Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Политика

Отвергнутые данные о крушении «Боинга» вновь предложили Нидерландам

Немецкий частный детектив Йозеф Реш, расследующий дело о крушении «Боинга» в Донбассе в 2014 году, вновь сообщил о готовности передать неизвестные данные о катастрофе базирующейся в Нидерландах Совместной следственной группе (JIT, ССГ).
Обновлено в 08:36
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