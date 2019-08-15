Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях.

с чего всё началось

Терминал отсканирует отпечаток пальца или создаст изображения лица (последний вариант будет работать только в том случает если клиент ранее сдавал в отделение Сбербанка образец лица). После всех операций можно будет оплачивать картой или по биометрической идентификации.

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