Технологии
Сбербанк позволит платить в магазинах отпечатком пальцаAstera 07:03
Терминал отсканирует отпечаток пальца или создаст изображения лица (последний вариант будет работать только в том случает если клиент ранее сдавал в отделение Сбербанка образец лица). После всех операций можно будет оплачивать картой или по биометрической идентификации.
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с чего всё началось
Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях.Ведомостивчера в 17:50
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Происшествия
В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом
В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 03:51
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в краже Россией американских ракетных технологий, напомнив о захваченной властями США российской дипломатической собственности и пообещав обобщить информацию о краже Штатами технологий других стран.
Обновлено в 09:00
Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян
Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Собчак перевоплотилась в балерину
На фотографии Ксения Собчак стоит на кнехте яхты на левой ноге, а правую, как настоящая балерина, вытянула под углом 90 градусов.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Посадившие А321 в поле пилоты вернулись в Екатеринбург
Обновлено в 03:44
Политика
Лётчику Дамиру Юсупову просят присвоить звание Героя России
Пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову предлагают присвоить звание Героя России.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия
СК РФ отказался рассмотреть шесть заявлений участников протестов в Москве, избитых полицией
Следственный комитет РФ ответил на шесть жалоб, поданных из-за применения насилия сотрудниками правоохранительных органов в отношении участников протестных акций в Москве.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40
Экономика
В развитии Зауралья Минфин делает упор на особые экономические зоны
Программу по ускоренному социально-экономическому развитию Курганской области Минфин внесёт в правительство России в начале сентября.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Общество
Транспортные карты запретят пополнять наличными
Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами
Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Финансы
Официальный курс евро в выходные понизится на 23 копейки
16 августа, по данным ЦБ РФ, единица европейской валюты стоит 73 рубля 45 копеек ЦБ РФ установил курс евро на 17-18 августа на отметке 73,22 рубля за единицу.
Обновлено в 08:50
Технологии
Составлен рейтинг мобильных приложений — «пожирателей времени»
Больше всего времени российские владельцы смартфонов проводят за играми от компании Playrix, сообщает Forbes со ссылкой на проведенное по просьбе издания исследование Mediascope.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
По меньшей мере, четверо военнослужащих ВС Пакистана погибли за прошедшие сутки во время столкновений в спорном регионе Кашмир на границе с Индией, говорится в распространенном заявлении пакистанских военных.
Обновлено в 01:44
Политика
Правительство Гренландии сообщило, что остров не продается
Ранее The Wall Street Journal рассказала об интересе президента Дональда Трампа к покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Обновлено в 08:48
Футбол
«Локомотив» отказался от трансфера Балотелли ради приглашения Рибери
Московский «Локомотив» отказался от трансфера итальянского нападающего Марио Балотелли ради приглашения французского хавбека Франка Рибери.
Обновлено в 08:24
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Казани на складе молочного комбината произошла утечка аммиака
Утечку паров аммиака зафиксировали на складе готовой продукции Казанского молочного комбината, угроза для населения отсутствует.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ вышла на заводские испытания
Первая в серии строящихся для Тихоокеанского флота (ТОФ) дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 ("Варшавянка") вышла на заводские ходовые испытания, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Кино
Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале
Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Политика
Отвергнутые данные о крушении «Боинга» вновь предложили Нидерландам
Немецкий частный детектив Йозеф Реш, расследующий дело о крушении «Боинга» в Донбассе в 2014 году, вновь сообщил о готовности передать неизвестные данные о катастрофе базирующейся в Нидерландах Совместной следственной группе (JIT, ССГ).
Обновлено в 08:36