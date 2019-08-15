Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях.

с чего всё началось

Сбербанк проводит подготовку по внедрению новой технологии оплаты в магазинах. В скором времени при оплате будет использоваться биометрия — отпечаток пальца или изображение лица. Банк в подробностях описал обновленные условия расчетов с торговыми точками.

Сбербанк позволит расплачиваться в магазинах по отпечатку пальцев

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