Технологии
Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью отпечатка пальцаРИА Новости 03:12
Сбербанк готовится к внедрению оплаты с помощью биометрических данных - отпечатка пальца и изображения лица. Подробное описание такой технологии оплаты содержится в обновленных условиях проведения расчетов, размещенных на сайте банка.
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с чего всё началось
Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях.Ведомостивчера в 17:50
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Общество
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Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
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Таблица коэффициентов УЕФА: Португалия сократила отставание от России
Победы "Гимарайнша" и "Браги" в ответных матчах 3-го раунда Лиги Европы позволили Португалии сократить отставание от России в Таблице коэффициентов УЕФА.
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Происшествия
Число пострадавших при аварийной посадке А321 увеличилось до 75
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Авто
Новая подстава: вас снимают скрытой камерой на обгоне
В Сети опубликовано видео нового способа фиксации нарушений правил дорожного движения, который начали применять в Московской области.
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Экономика
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Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59,3% и достигла 22,8 млрд рублей (14,3 млрд рублей годом ранее).
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Шоу-бизнес
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Весной в интернете появились слухи о том, что теперь за артисткой ухаживает бывший участник реалити-шоу «Дом−2» Олег Майами.
Обновлено в 02:26
Экономика
Профицит бюджета РФ за январь-июль составил 3,4% ВВП
Профицит федерального бюджета РФ по итогам января-июля 2019 года составил 3,4% ВВП, или 2,027 трлн рублей, сообщает Минфин.
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Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенца в 2018 году
В 2018 году две гражданки России в возрасте старше 60 лет впервые стали матерями.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
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СМИ сообщили о планах «новой церкви» Украины сменить главу
Предстоятеля "новой церкви Украины" Епифания планируют заменить на митрополита Луцкого, сообщило "СТРАНА.ua" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:52
Теннис
Рублев переиграл Федерера в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.
Обновлено вчера в 17:02
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Обновлено в 01:13
Технологии
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В браузере Atom от Mail.ru появился инструмент для сетевого тайм-менеджмента.
Обновлено в 02:21
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Музыка
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Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.
Обновлено вчера в 07:13
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В Японии почти 2 тысячи человек провели ночь в аэропорту из-за тайфуна
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Азар купил роскошный особняк в Мадриде за £10 млн
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Происшествия
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Обновлено вчера в 05:09
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Обновлено вчера в 16:39
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Пожиратели времени: в каких приложениях россияне сидят дольше всего
Согласно подсчетам Mediascope, среди 100 самых популярных приложений больше всего времени пользователи проводили в игре Gardenscapes — в среднем 46 минут в день.
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Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 14:30