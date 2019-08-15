Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях.

с чего всё началось

Сбербанк готовится к внедрению оплаты с помощью биометрических данных - отпечатка пальца и изображения лица. Подробное описание такой технологии оплаты содержится в обновленных условиях проведения расчетов, размещенных на сайте банка.

Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью отпечатка пальца

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