Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальцаИнтерфакс 02:44
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
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с чего всё началось
Сбербанк готовится внедрять технологию оплаты в магазинах с использованием биометрии – отпечатка пальца или изображения лица.Ведомостивчера в 17:50
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Культура
Скончался композитор Роман Леденев
Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено в 05:26
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Футбол
Караваев прокомментировал слухи о переходе в «Зенит»
Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит».
Обновлено в 05:19
Происшествия
Большинство пассажиров экстренно севшего А321 отказались лететь в Крым
В больнице продолжает оставаться один человек 154 пассажира самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", который накануне совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, отказались от поездки в Крым, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске
В Омске возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов 10-летним мальчиком.
Обновлено в 03:09
Космос
Космическая компания забайкальца Кокорича будет запускать спутники с помощью ракеты на воде
Американская космическая компания "Момептиs", принадлежащая забайкальцу Михаилу Кокоричу, будет запускать в космос спутники с помощью шаттлов, топливом для которых является вода.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Армия и оружие
На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ
На Международном авиасалоне МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
В Ленобласти обрушилось нежилое здание, под завалами могут быть люди
Нежилое здание обрушилось в пятницу в Волхове Ленинградской области, под завалами, предположительно, находятся два человека, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Десантный катер дошвартовался до аварии
Суд согласился с мнением прокурора, отметив, что командир войсковой части Сергей Подгурский небрежно исполнял должностные обязанности, но не был заинтересован в выводе из строя десантного катера и не стремился причинить ущерб государству.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
В Одессе депутаты облсовета подрались за кресло председателя
Обновлено в 04:02
Авто
Введение нового стандарта автомобильных номеров перенесли на 2020 год
Введение новых видов государственных регистрационных знаков автомобилей перенесено с 2019 на 2020 год, подразделения ГИБДД пока будут выдавать знаки действующего образца.
Обновлено в 04:37
Авто
Дилеры Haval в РФ столкнулись с нехваткой кроссоверов F7
Обновлено в 05:18
Культура
Сценарист британского «Чернобыля» посочувствовал коллегам с НТВ
Сценарист британского сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин посочувствовал российским коллегам на НТВ, снимающим свою версию сериала о трагедии, сообщает IndieWire.
Обновлено в 04:48
Недвижимость
Число сделок на рынке вторичного жилья Москвы в июле выросло на 14%
"В июле Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 12,56 тыс. перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 14% выше показателя июня (11,01 тыс.)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:11
Общество
В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter
На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие
В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов
Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Западные эксперты признали превосходство С-400 над аналогами из США
Западные военные эксперты заявили о превосходстве зенитно-ракетных комплексов С-400 над аналогами, произведёнными в США.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Близ подмосковного аэропорта Жуковский найдена незаконная свалка
В радиусе двух километров от подмосковного аэропорта Жуковский располагается незаконная свалка, а также станция перегрузки мусора, об этом говорится на сайте Росприроднадзора.
Обновлено в 00:36
Политика
Какие ключевые мероприятия саммитов ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске
Владимир Путин накануне подписал официальный указ о разделении саммитов ШОС и БРИКС между Челябинском и Санкт-Петербургом.
Обновлено в 05:45
Футбол
Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако»
Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.
Обновлено в 04:58
Футбол
«МЮ» презентовал третий комплект формы, посвященный к победе в Кубке Англии-1909. Фото
Поясняется, что она посвящена первой победе манкунианцев в Кубке Англии в 1909 году.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Главе Туапсе предъявлено обвинение в служебном подлоге
Главе Туапсинского городского поселения (Краснодарский край) предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 05:37
Общество
Эксперты Росконтроля проверили качество популярных марок сливок
Росконтроль составил рейтинг сливок с массовой долей жира 20%.
Обновлено в 05:32
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд
Россия в июне 2019 года снизила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, - общий размер вложений уменьшился до суммы в $10,8 млрд.
Обновлено в 05:46