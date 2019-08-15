Сбербанк готовится внедрять технологию оплаты в магазинах с использованием биометрии – отпечатка пальца или изображения лица.

с чего всё началось

Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".

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