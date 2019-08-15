Технологии

Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальцаИнтерфакс 02:44

Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
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с чего всё началось

Сбербанк позволит расплачиваться без наличных, карт и гаджетов

Сбербанк готовится внедрять технологию оплаты в магазинах с использованием биометрии – отпечатка пальца или изображения лица.
Ведомостивчера в 17:50

Подробнее о событии

Сбербанк позволит расплачиваться без наличных, карт и гаджетов

Ведомостивчера в 17:50

Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки лицом

РБК00:07

Сбербанк разрешит держателям карт расплачиваться с помощью биометрии

РЕН ТВ02:00

«Ведомости»: Сбербанк запустит оплату по отпечатку пальца и по лицу

Коммерсантъ01:58

Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца

Интерфакс02:44

Сбербанк внедряет биометрическую технологию оплаты в магазинах

RT на русском03:27

Сбербанк предусмотрел возможность оплаты по отпечатку пальца в магазинах

ТАСС04:26
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Культура

Скончался композитор Роман Леденев

Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено в 05:26
Общество

Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора

Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери

16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Футбол

Караваев прокомментировал слухи о переходе в «Зенит»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит».
Обновлено в 05:19
Происшествия

Большинство пассажиров экстренно севшего А321 отказались лететь в Крым

В больнице продолжает оставаться один человек 154 пассажира самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", который накануне совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, отказались от поездки в Крым, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Ульяновске умер один из семи отравившихся подсолнечным маслом

Обновлено в 03:49
Происшествия

Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске

В Омске возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов 10-летним мальчиком.
Обновлено в 03:09
Космос

Космическая компания забайкальца Кокорича будет запускать спутники с помощью ракеты на воде

Американская космическая компания "Момептиs", принадлежащая забайкальцу Михаилу Кокоричу, будет запускать в космос спутники с помощью шаттлов, топливом для которых является вода.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба

Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Армия и оружие

На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ

На Международном авиасалоне МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Политика

WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия

В Ленобласти обрушилось нежилое здание, под завалами могут быть люди

Нежилое здание обрушилось в пятницу в Волхове Ленинградской области, под завалами, предположительно, находятся два человека, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Десантный катер дошвартовался до аварии

Суд согласился с мнением прокурора, отметив, что командир войсковой части Сергей Подгурский небрежно исполнял должностные обязанности, но не был заинтересован в выводе из строя десантного катера и не стремился причинить ущерб государству.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

В Одессе депутаты облсовета подрались за кресло председателя

Обновлено в 04:02
Авто

Введение нового стандарта автомобильных номеров перенесли на 2020 год

Введение новых видов государственных регистрационных знаков автомобилей перенесено с 2019 на 2020 год, подразделения ГИБДД пока будут выдавать знаки действующего образца.
Обновлено в 04:37
Авто

Дилеры Haval в РФ столкнулись с нехваткой кроссоверов F7

Обновлено в 05:18
Культура

Сценарист британского «Чернобыля» посочувствовал коллегам с НТВ

Сценарист британского сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин посочувствовал российским коллегам на НТВ, снимающим свою версию сериала о трагедии, сообщает IndieWire.
Обновлено в 04:48
Общество

Суд огласил выводы повторной экспертизы по делу «Седьмой студии»

Обновлено в 03:57
Недвижимость

Число сделок на рынке вторичного жилья Москвы в июле выросло на 14%

"В июле Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 12,56 тыс. перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 14% выше показателя июня (11,01 тыс.)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:11
Общество

В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter

На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие

В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов

Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Западные эксперты признали превосходство С-400 над аналогами из США

Западные военные эксперты заявили о превосходстве зенитно-ракетных комплексов С-400 над аналогами, произведёнными в США.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Близ подмосковного аэропорта Жуковский найдена незаконная свалка

В радиусе двух километров от подмосковного аэропорта Жуковский располагается незаконная свалка, а также станция перегрузки мусора, об этом говорится на сайте Росприроднадзора.
Обновлено в 00:36
Политика

Какие ключевые мероприятия саммитов ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске

Владимир Путин накануне подписал официальный указ о разделении саммитов ШОС и БРИКС между Челябинском и Санкт-Петербургом.
Обновлено в 05:45
Футбол

Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако»

Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.
Обновлено в 04:58
Футбол

«МЮ» презентовал третий комплект формы, посвященный к победе в Кубке Англии-1909. Фото

Поясняется, что она посвящена первой победе манкунианцев в Кубке Англии в 1909 году.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Главе Туапсе предъявлено обвинение в служебном подлоге

Главе Туапсинского городского поселения (Краснодарский край) предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 05:37
Общество

Эксперты Росконтроля проверили качество популярных марок сливок

Росконтроль составил рейтинг сливок с массовой долей жира 20%.
Обновлено в 05:32
Финансы

Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд

Россия в июне 2019 года снизила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, - общий размер вложений уменьшился до суммы в $10,8 млрд.
Обновлено в 05:46
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