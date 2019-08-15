Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальцаИнтерфакс 02:44
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
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с чего всё началось
Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях.Ведомостивчера в 17:50
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Культура
Скончался композитор Роман Леденев
Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено в 05:26
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Общество
Составлен рейтинг мобильных приложений — «пожирателей времени»
Третье место по популярности у пользователей мобильных приложений занимает программа для чтения электронных книг FBReader.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Госпитализирован второй пилот аварийно севшего в Подмосковье А321
Георгий Мурзин, второй пилот аварийно севшего в Подмосковье самолёта Airbus А321, находится в больнице с ушибами груди.
Обновлено в 05:05
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Общество
Умерла принцесса Нидерландов Кристина
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Авто
МВД разъяснило ситуацию с выдачей автомобильных номеров нового образца
«На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТ», — пояснила Волк.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Футбол
Газзаев стал новым главным тренером «Енисея»
Ранее Газзаев работал в «Спартаке» из Владикавказа, где совмещал должности главного тренера и генерального директора.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Пилоты A321 рассказывают о счастливом приземлении на поле под Москвой
Самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около 07:00 утра 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Двое рабочих погибли при обрушении стены на заводе в Ленобласти
В Волхове Ленинградской области на промплощадке завода "Пикалевский цемент" под завалами обрушившейся при демонтаже стены погибли двое рабочих, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе областного управления МЧС.
Обновлено в 06:12
Политика
Глава Минприроды не исключил введения запрета на экспорт леса в Китай
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что в связи с проблемой незаконной вырубки леса может быть запрещен экспорт в КНР.
Обновлено 14 августа в 22:54
Политика
Британия запретила поставлять в Россию подводные аппараты
Великобритания наложила запрет на экспорт в Россию подводных погружаемых аппаратов.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ
На международном авиасалоне МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.
Обновлено в 05:59
Здоровье
В Хакасию поступил рентгеновский комплекс для онкодиспансера
В Хакасии по национальному проекту «Здравоохранение» в республиканский онкологический клинический диспансер доставлено современное оборудование.
Обновлено вчера в 06:21
Происшествия
Бывший министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов признал вину в хищении более 11 млрд рублей.
Обновлено в 06:01
Политика
Идею Трампа купить Гренландию в Дании сочли шуткой
Сообщение об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии в Дании восприняли с недоумением.
Обновлено в 04:42
Футбол
Азар купил особняк в Мадриде почти за 11 миллионов евро
Обновлено в 02:41
Происшествия
«Король наркоинтернета» сбежал от украинских силовиков
Национальная полиция Украины подтвердила факт побега основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дова Сильвера, известного как «король наркоинтернета».
Обновлено в 06:06
Политика
Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенца в 2018 году
В 2018 году две гражданки России в возрасте старше 60 лет впервые стали матерями.
Обновлено вчера в 11:00
Игры
Релиз Sniper Ghost Warrior Contracts состоится 22 ноября
Независимая польская студия CI Games на своём официальном YouTube-канале представила новый трейлер стелс-шутера Sniper Ghost Warrior Contracts.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Трехлетний ребенок, потерявшийся в лесу под Омском, найден живым
В Омской области в ходе поисковых работ найден трехлетний мальчик, пропавший в лесу 13 августа.
Обновлено вчера в 06:52
Политика
Израиль отказал во въезде двум демократам из Конгресса США
Власти Израиля не пустят в страну двух членов Палаты представителей Конгресса США - Ильхан Омар, родившуюся в Сомали, и палестинку по происхождению Рашиду Тлаиб.
Обновлено вчера в 11:27