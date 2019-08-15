Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальцаИнтерфакс 02:44
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
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с чего всё началось
Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях.Ведомостивчера в 17:50
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Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
Пилоты А321 вернулись в Екатеринбург
Как пассажиры вернулись из Жуковского в Екатеринбург пилоты "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин.
Обновлено в 03:13
Футбол
«Спартак» просит РПЛ перенести начало матча с «Крыльями Советов»
Красно-белые просят перенести время начала матча 7-го тура чемпионата против "Крыльев Советов".
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
В британских вооруженных силах вновь зафиксировали недобор
Ннаибольший недобор зафиксирован в армии: так, цель правительства - иметь под ружьем 82 тыс. человек в этом роде войск, а в июле число служащих в армии составило 74 тыс. 440 человек.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Рейс «Победы» задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель
Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») задержала рейс из Минеральных Вод из-за возможного подозрения, что в двигатель попала птица, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 04:27
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
В июне Россия сократила объем вложений в американские государственные бумаги до 10,848 миллиарда долларов.
Обновлено в 03:05
Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено вчера в 19:28
Футбол
Азар купил особняк в Мадриде почти за 11 миллионов евро
Обновлено в 02:41
Музыка
Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»
Обновлено вчера в 07:36
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетный удар, предположительно, со стороны Израиля
Силы противовоздушной обороны Сирии перехватили ракету, которая была выпущена из воздушного пространства Ливана в направлении города Масьяф в сирийской провинции Хама поздно вечером 15 августа.
Обновлено в 02:39
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Увеличилось число безработных предпенсионного возраста
Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Волк напал на спящих в палатке туристов
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
Командир А321 извинился перед пассажирами
Командир аэробуса A321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, Дамир Юсупов извинился перед пассажирами рейса за то, что не смог доставить их к месту назначения.
Обновлено в 04:36
Интернет
Instagram позволит пользователям отмечать недостоверные публикации
Официальный представитель Facebook-владельца Instagram Стефани Отуэй заявила, что пользователям соцсети предложат новую функцию по маркировке недостоверных публикаций.
Обновлено в 01:26
Транспорт
Выпуск новых госзнаков для транспортных средств перенесён на 2020 год
МВД России сообщает о переносе сроков введения нового вида регистрационных знаков для транспортных средств на 2020 год.
Обновлено в 04:37
Происшествия
После вскрытия медик заявил, что миллиардера Эпштейна могли убить
Находившийся в тюрьме миллиардер Джеффри Эпштейн, которого ранее обнаружили мертвым в камере, с большей долей вероятности мог умереть насильственной смертью, нежели свести счеты с собственной жизнью.
Обновлено в 02:49
Политика
В Госдуме оценили стратегию Зеленского по возвращению Крыма
Новая стратегия Киева по возвращению Крыма является способом впустую потратить деньги налогоплательщиков, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев в пятницу, 16 августа.
Обновлено в 03:28
Политика
Гибралтар освободил иранский танкер Grace 1
Обновлено вчера в 10:32
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колёсных дисков
Российская компания «АвтоВАЗ» запатентовала новый дизайн колесных дисков для моделей LADA.
Обновлено в 01:36
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками
Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).
Обновлено в 00:53
Финансы
Средняя сумма потребкредита в России за три года выросла в 1,7 раза
"Эквифакс" имеет базу из более чем 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2000 организациями.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
Пять детей, которые стали пятыми по счету у своих 17-летних матерей, родились в России в 2018 году. Четыре 12-летние девочки стали мамами.
Обновлено 14 августа в 20:42