Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях.

с чего всё началось

Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".

Энергетика Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Происшествия Пилоты А321 вернулись в Екатеринбург Как пассажиры вернулись из Жуковского в Екатеринбург пилоты "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин.

Армия и оружие В британских вооруженных силах вновь зафиксировали недобор Ннаибольший недобор зафиксирован в армии: так, цель правительства - иметь под ружьем 82 тыс. человек в этом роде войск, а в июле число служащих в армии составило 74 тыс. 440 человек.

Происшествия Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321 Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Происшествия Рейс «Победы» задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») задержала рейс из Минеральных Вод из-за возможного подозрения, что в двигатель попала птица, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на перевозчика.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США В июне Россия сократила объем вложений в американские государственные бумаги до 10,848 миллиарда долларов.

Финансы Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).

Армия и оружие ПВО Сирии отразили ракетный удар, предположительно, со стороны Израиля Силы противовоздушной обороны Сирии перехватили ракету, которая была выпущена из воздушного пространства Ливана в направлении города Масьяф в сирийской провинции Хама поздно вечером 15 августа.

Политика WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Общество Увеличилось число безработных предпенсионного возраста Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек.

Происшествия Командир А321 извинился перед пассажирами Командир аэробуса A321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, Дамир Юсупов извинился перед пассажирами рейса за то, что не смог доставить их к месту назначения.

Интернет Instagram позволит пользователям отмечать недостоверные публикации Официальный представитель Facebook-владельца Instagram Стефани Отуэй заявила, что пользователям соцсети предложат новую функцию по маркировке недостоверных публикаций.

Транспорт Выпуск новых госзнаков для транспортных средств перенесён на 2020 год МВД России сообщает о переносе сроков введения нового вида регистрационных знаков для транспортных средств на 2020 год.

Происшествия После вскрытия медик заявил, что миллиардера Эпштейна могли убить Находившийся в тюрьме миллиардер Джеффри Эпштейн, которого ранее обнаружили мертвым в камере, с большей долей вероятности мог умереть насильственной смертью, нежели свести счеты с собственной жизнью.

Политика В Госдуме оценили стратегию Зеленского по возвращению Крыма Новая стратегия Киева по возвращению Крыма является способом впустую потратить деньги налогоплательщиков, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев в пятницу, 16 августа.

Авто АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колёсных дисков Российская компания «АвтоВАЗ» запатентовала новый дизайн колесных дисков для моделей LADA.

Общество В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.

Общество РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Финансы Средняя сумма потребкредита в России за три года выросла в 1,7 раза "Эквифакс" имеет базу из более чем 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2000 организациями.