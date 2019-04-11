Экономика
Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей»РБК вчера в 13:22
«Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О’кей» в собственных интересах», — сообщили РБК в пресс-службе банка. Такое заявление Сбербанк сделал после того, как о возможности такой сделки сообщил Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
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Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Спорт
Самарин провалил короткую программу на командном ЧМ
Американский фигурист Нэйтан Чен одержал победу в короткой программе на командном чемпионате мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Финансы
Рубль стабилизировался к доллару и снизился к евро на старте торгов
Доллар США почти не меняется, евро растет на Московской бирже в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения в паре с евро, вызванного ростом единой европейской валюты на глобальном рынке.
Обновлено в 03:22
Политика
WP: соратники Трампа пытались отправить нелегалов в округа демократов
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа дважды за последние полгода пытались выпустить нелегальных мигрантов из центров временного содержания и отправить в города, которые контролируют представители демократической партии, пишет The Washington Post.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Благовещенске ребенок попал в больницу после нападения стаи собак
Девятилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи бродячих собак в Благовещенске, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Амурской области Инна Карташова.
Обновлено в 01:09
Футбол
«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом
«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
Обновлено в 02:52
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Футбол
Отец Азмуна рассказал, о чем попросил Семака
Нападающего «Зенита» Сердара Азмуна хотел видеть в команде лично главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
Обновлено в 02:45
Общество
На Ямале вахтовикам запретили однополые связи и мастурбацию
На Ямале вахтовикам компании «Газпром добыча Ноябрьск» запретили однополые связи и мастурбацию.
Обновлено в 03:59
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Футбол
«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси» за оскорбления Салаха
«Ливерпуль» на официальном сайте осудил фанатов «Челси», оскорблявших нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Лавров указал на неспособность США честно конкурировать в экономике
США прибегают к односторонним и экстерриториальным санкциям, напомнил Лавров.
Обновлено в 03:43
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено 10 апреля в 22:01
Политика
Полиция Эквадора задержала соратника Ассанжа
Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома в эфире радиостанции Sonorama сообщила, что эквадорская полиция задержала соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала свою дочь после реабилитации
Любовь Успенская улетела с дочерью, перенесшей осенью несколько операций, в отпуск.
Обновлено в 02:00
Политика
Хакеры из Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить Ассанжа
Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в разных частях мира по случаю ареста в четверг в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:58
Общество
Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах
Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие
Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля
Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Автор песен Ольги Бузовой раскрыл суммы своих гонораров
Обновлено в 02:36
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
Обновлено в 03:57
Общество
ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости
Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Общество
В Риме отреставрировали Святую лестницу
Согласно основной версии, Святую лестницу в Рим со Святой земли привезла Елена, мать императора Константина (272-337), первого древнеримского императора, разрешившего исповедовать христианство.
Обновлено вчера в 15:20
Авто
Renault назвала дату появления Arkana на российском рынке
Новый купе-кроссовер Renault Arkana российской сборки поступит в продажу в первой половине 2019 года с двумя моторами на выбор.
Обновлено вчера в 11:58
Экономика
В России создан банк для Роскосмоса
Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52
Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Обновлено вчера в 19:33
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47