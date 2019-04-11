Экономика
Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей»РБК вчера в 13:22
«Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О’кей» в собственных интересах», — сообщили РБК в пресс-службе банка. Такое заявление Сбербанк сделал после того, как о возможности такой сделки сообщил Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
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Хоккей
Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф
Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Политика
Телеканал «1+1» подаст в суд на Порошенко
Руководство украинского телеканала "1+1" намерено подать в суд на главу государства Петра Порошенко за обвинения в адрес вещателя, а также перебранку с соперником по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским, которую он устроил, приехав в студию без приглашения.
Обновлено в 02:24
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Здоровье
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Политика
Кадыров призывает простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамазан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда, который отменил постановление Заводского районного суда Грозного о списании задолженности за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено в 00:40
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая даст пользователям возможность отключать уведомления из групповых чатов.
Обновлено в 02:28
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Транспорт
Пассажиров предупредили о задержках поездов на Ярославском направлении
Ранее ЦППК предупреждала, что с 13 по 19 апреля на перегонах Москва — Лосиноостровская и Лосиноостровская — Мытищи будут проводиться работы, в связи с чем расписание электропоездов на Ярославском направлении будут изменено.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне
Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
Обновлено вчера в 12:22
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Общество
Весь мир отмечает День космонавтики
12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
Обновлено в 02:04
Политика
В США призвали к пересмотру отношений с Россией
В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 годы Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994 — 1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972 — 1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Наука
Робота научили сортировать мусор на ощупь
Обновлено вчера в 08:07
Авто
Renault раскрыла ряд технических характеристик модели Renault Arkana
Компания Renault провела презентацию кросс-купе Renault Arkana для рынка РФ.
Обновлено вчера в 03:05
Общество
Снимок россиянки назван одним из лучших фото года
Обновлено в 01:47
Экономика
Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятия
Американский сервис по вызову такси Uber обнародовал убыток совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год, сумма составила $42 млн.
Обновлено в 01:18
Общество
Челябинские аналитики посчитали стоимость квартир в котятах
Выяснилось, что для покупки жилья стоимостью 1,5 миллиона рублей потребуется продать 23 котенка породы скотиш-фолд (шотландская вислоухая) – их стоимость составляет 65 тысяч рублей.
Обновлено 09 апреля в 08:45
Армия и оружие
NI констатировал беспомощность США в Арктике
Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Благовещенске бродячие собаки искусали мальчика
Стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика в Благовещенске.
Обновлено в 01:57
Музыка
Рэпер ST рассказал о причине распада группы «Ленинград»
Обновлено в 02:22
Экономика
В России создан банк для Роскосмоса
Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям
Ожидания по росту реальных доходов в 2019 году сохранены на уровне 1%, следует из обновленного в апреле прогноза социально-экономического развития до 2024 года (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Общество
На Урале наказаны шестеро сотрудников министерства образования
Один из чиновников не указал данных о том, что его жене принадлежат участок земли площадью 800 кв. метров и квартира в 93,7 кв. метров.
Обновлено в 02:20