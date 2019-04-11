Экономика

Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей»РБК вчера в 13:22

«Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О’кей» в собственных интересах», — сообщили РБК в пресс-службе банка. Такое заявление Сбербанк сделал после того, как о возможности такой сделки сообщил Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
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