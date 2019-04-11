Экономика

Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей»РБК 13:22

«Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О’кей» в собственных интересах», — сообщили РБК в пресс-службе банка. Такое заявление Сбербанк сделал после того, как о возможности такой сделки сообщил Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
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Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей»

РБК13:22

Сбербанк начал переговоры о покупке ритейлера «О’Кей»

Интерфакс12:09

Сбербанк не планирует приобретать «О’Кей» в собственных интересах

Говорит Москва12:32

Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»

Ведомости11:46

Сбербанк не планирует покупать ретейлера «О’кей» в собственных интересах

ТАСС12:36

Cбербанк прокомментировал информацию о возможной покупке «О’кей»

Rambler News Service12:20

Reuters: Сбербанк планирует купить сеть «О’Кей»

Коммерсантъ12:06
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