Экономика
Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей»РБК 13:22
«Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О’кей» в собственных интересах», — сообщили РБК в пресс-службе банка. Такое заявление Сбербанк сделал после того, как о возможности такой сделки сообщил Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Хоккей
Никита Гусев покинул СКА и в ближайшее время перейдет в «Вегас»
Как стало известно "СЭ", Никита Гусев покинул расположение СКА и в ближайшее время присоединится к "Вегасу", за который сыграет в плей-офф.
Обновлено в 08:37
Футбол
Вильярреал — Валенсия 1:3
"Вильярреал" и "Валенсия" определились со стартовыми составами на первый матч четвертьфинала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:09
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
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Авто
Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России
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Обновлено в 09:04
Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Финансы
«Уровень спокойствия» валютных рынков достиг 5-летнего минимума
В результате индекс волатильности валютных курсов, который рассчитывается инвестиционным банком JP Morgan, упал до нового минимума с 2014 года.
Обновлено в 13:51
Происшествия
В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем
В Сети появились записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как игрок "Спартака" Аяз Гулиев избил иностранного гражданина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:01
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено в 15:29
Общество
В ГИБДД предлагают отменить скидку на уплату штрафов
Конкретные суммы полицейский не назвал, но ранее он же предлагал вшестеро увеличить штраф за превышение скорости на 20 – 40 км / ч — с нынешних 500 руб. до 3 тыс. руб. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил на слушаниях, что отмена скидки на уплату штрафа может привести к параличу работы службы судебных приставов.
Обновлено вчера в 10:17
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 09 апреля в 06:48
Политика
Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Пистолет «Удав» поступит в серийное производство
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Обновлено в 03:29
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 14:00
Футбол
«Челси» вырвал победу в матче со «Славией»
В первом матче ¼ финала Лиги Европы лондонский «Челси» на выезде с минимальным счётом переиграл чешскую «Славию».
Обновлено в 16:59
Гаджеты
Acer представила ультратонкий игровой ноутбук Nitro 7
Обновлено в 12:22
Политика
Двое российских полицейских попросили политического убежища на Украине
По данным ведомства, в среду, 10 апреля российские полицейские перешли границу в районе пропускного пункта «Гоптовка» (Харьковская область) и попросили убежища.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Здоровье
В Башкирии подвели итоги мониторинга жалоб россиян в соцсетях
В Башкортостане подвели первые итоги работы системы «Инцидент», которая мониторит обращения и комментарии пользователей в соцсетях, на страничках, где идет активное обсуждение общественно значимых проблем.
Обновлено в 13:01
Политика
Зеленский повесил трубку в конце перепалки с Порошенко
Украинский лидер Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поспорили в эфире телеканала "1+1".
Обновлено в 17:15
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 11:00
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова после операции снялась полностью обнаженной
Примечательно, что длинноногая красавица решилась обнажиться после операции.
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