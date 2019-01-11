Финансы

Сбербанк повысит ставки по ипотеке
РБК
05:15

Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1%-1,5%. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на источник в банке.
РБК05:15
Герман Греф
2019 год будет для строительного рынка непростым. Мы выдаем сегодня ипотечные кредиты… на грани рентабельности. В текущих условиях, боюсь, все банки вынуждены будут несколько поднять ставки.
— Герман Греф, российский политик1pnz.ru 01:23
с чего всё началось

Сбербанк и ВТБ повышают ставки ипотеки

Крупнейшие игроки на рынке ипотеки – госбанки – начинают год с увеличения ставок. Сбербанк повышает ставки ипотеки с 14 января, сообщили корреспонденту «Ведомостей» в отделении банка на Юго-Востоке столицы и подтвердил человек, знающий это от сотрудников Сбербанка.
Ведомости05:22

Подробнее о событии

ВТБ и Сбербанк решили повысить ставки по ипотеке

РБК06:15

Крупнейшие банки поднимают ставки по ипотеке

Коммерсантъ10:24

Эксперт прокомментировала ситуацию с ипотекой в России

RT на русском09:07

«Ведомости»: Сбербанк повышает ставки по ипотеке

ТАСС06:22

Сбербанк повысит ставку по ипотеке, генпрокурор Чайка просит повысить зарплату, как скрывают рост цен на продукты. Главное за день — в подборке «URA.RU»

URA.Ru11:00

Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке

РИА Новости09:00

Сбербанк и ВТБ повышают ставки ипотеки

Ведомости05:22
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:06, Ашберн
Технологии

SpaceX проведет масштабные сокращения

Компания SpaceX намерена уволить 10% своих сотрудников, сообщает Los Angeles Times.
Обновлено в 21:41
Происшествия

Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.
Обновлено в 20:15
Кино

Серебренникову дали премию «Белый слон» за фильм «Лето»

Обновлено в 13:18
Происшествия

16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке

16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке. 14 из них госпитализировали сотрудники скорой помощи.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Якутске

В результате пожара в многоквартирном жилом доме по улице Семена Данилова в Якутске погиб один человек.
Обновлено в 20:46
Происшествия

Бывшему главе Nissan предъявили новые обвинения

Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля

Обновлено в 17:12
Общество

В России уже продаются упаковки с девятью яйцами

Обновлено в 02:04
Спорт

Пятый этап ралли «Дакар» не был завершен из-за сильного тумана

Часть пятого этапа ралли- марафона "Дакар" была отменена из-за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба ралли-марафона.
Обновлено в 19:50
Музыка

Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»

Обновлено в 11:28
Энергетика

Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции

Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 15:52
Гаджеты

WSJ: Apple представит три модели iPhone осенью 2019 года

Обновлено в 07:03
Происшествия

В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже

Сообщается, что сотрудники ABW также провели обыски в домах подозреваемых, кроме того, были изъяты документы в офисах Huawei и фирме Orange, на которую в последнее время работал Петр Д. Сообщается, что оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Бельгии погиб участник акции протеста «жёлтых жилетов»

В Бельгии во время акции протеста местных «жёлтых жилетов» в результате наезда грузового автомобиля погиб демонстрант.
Обновлено в 20:47
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next

Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено в 11:09
Политика

Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы

Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает.
Обновлено в 14:19
Космос

Появилось видео посадки китайского спутника на обратную сторону Луны

В Сети появилось видеозапись мягкой посадки китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Здание Павелецкого вокзала в Москве проверяют из-за угрозы взрыва

Полицейские проверяют здание Павелецкого вокзала в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 13:08
Общество

Аварийный участок Канала имени Москвы обследуют за две недели

Глава "Канала имени Москвы" сообщил, что все сооружения дамбы обследуют в регулярном порядке.
Обновлено в 04:27
Политика

На Украине рассказали о «серьезной опасности» Крымского моста

Министр по "вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Вадим Черныш в интервью "Обозревателю" заявил о многочисленных нарушениях при строительстве Крымского моста, из-за чего якобы конструкция моста очень ненадежная и опасная.
Обновлено в 19:16
Общество

В Госдуме предлагают приравнять системы нагревания табака к сигаретам

По словам Чернышова, в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не горит табак, однако выделяются химические вещества, которые образуются в результате курения, как и в обычных сигаретах.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие

США решили отправить военные корабли в Арктику

Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли.
Обновлено в 08:58
Политика

Госдеп решил ослабить ограничения по оказанию гумпомощи КНДР

Госдепартамент США принял решение ослабить некоторые ограничения по оказанию гуманитарной помощи КНДР, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на дипломатические и гуманитарные источники.
Обновлено в 20:32
Общество

На птицефабрике объяснили появление в России упаковок с девятью яйцами

Обновлено в 04:52
Финансы

Сбербанк повысит ставки по ипотеке

Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1%-1,5%. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 05:15
Баскетбол

ЦСКА уступил «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги

Баскетболисты столичного ЦСКА уступили соперникам из тель-авивского "Маккаби" в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 14:31
Политика

800 тысяч чиновников США остались без зарплат из-за бюджетного кризиса

Около 800 тысяч государственных служащих в США остались без заработных плат из-за приостановки работы правительства, передаёт 11 января Associated Press.
Обновлено в 15:46
Политика

Белорусов призвали доказать свои амбиции на независимость

Белорусский президент Александр Лукашенко 11 января заявил, что гражданам его страны предстоит доказать, что они достойны жить в независимом государстве.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Крыша здания обрушилась на людей в Харькове

Не менее трех человек пострадали при обрушении крыши недостроенного здания на Московском проспекте в Харькове, сообщило 11 января агентство УНН.
Обновлено в 16:28
Политика

Трамп: квалифицированные иностранцы смогут получать гражданство США

Президент США Дональд Трамп в твиттере пообещал предоставить высококвалифицированным иностранцам возможность получать американское гражданство.
Обновлено в 08:21
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