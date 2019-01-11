Крупнейшие игроки на рынке ипотеки – госбанки – начинают год с увеличения ставок. Сбербанк повышает ставки ипотеки с 14 января, сообщили корреспонденту «Ведомостей» в отделении банка на Юго-Востоке столицы и подтвердил человек, знающий это от сотрудников Сбербанка.

с чего всё началось

2019 год будет для строительного рынка непростым. Мы выдаем сегодня ипотечные кредиты… на грани рентабельности. В текущих условиях, боюсь, все банки вынуждены будут несколько поднять ставки.

Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1%-1,5%. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на источник в банке.

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