Финансы
Сбербанк повысил ставку по новогодним вкладам
Сбербанк повысил ставку по новогодним вкладамРБК14:37
Сбербанк с 30 декабря повышает с 6,5 до 7,4% годовых ставку по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы», сообщается на сайте компании. «Вклады можно открыть по ставкам от 7 до 7,4% годовых до 31 января 2019 года», — говорится в сообщении.
РБК14:37
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«Сбербанк» последние дни предлагает вклад с рекордно большой процентной ставкой
AKKet26 декабря в 12:56
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Финансы
За год рубль подешевел к доллару на 17,5%
За 2018 год курс российской валюты снизился к доллару на 17,5% — до 69,81 рубля, а к евро — на 6,8% — до 79,99 рубля, сообщает в субботу РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.
Обновлено в 16:43
Финансы
На Дальнем Востоке введут дополнительные пособия при рождении детей
В регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) будут введены дополнительные льготы при рождении детей.
Обновлено в 07:50
Финансы
Правительство исключило создателя «Кортежа» из плана приватизации
Правительство России исключило предприятие-создателя «Кортежа» из плана приватизации 2017-2019 годов.
Обновлено в 09:46
Финансы
ЦБ установил новогодний курс рубля
Центральный Банк РФ установил курсы валют, которые будут действовать в течение всех новогодних праздников.
Обновлено в 04:39
Финансы
ЦБ повысил оценку внешнего долга РФ на 1 октября до $470,2 млрд
Ранее ЦБ оценивал объем долга на 1 октября 2018 года ниже - на уровне $467,1 млрд.
Обновлено в 08:24
Финансы
Рынок акций переходит в руки крупных игроков
Судя по всему, дальнейшая предновогодняя динамика рынка в отсутствие внешних индикаторов, будет исключительно в руках крупных инвесторов, которые могут попытаться нарисовать нужные им цены по отдельным бумагам.
Обновлено в 03:40
Финансы
Покупку акций банков стоит отложить
Банковский сектор в 2018 году показал рост по прибыли в 1,7 раза.
Обновлено в 06:00
Финансы
На российском рынке еще есть перспективные акции
Прогноз на 2019 год по паре USD/RUB - 67,5-74,0; по паре EUR/RUB - 76,0-83,0. Прогнозируем, что российский рынок акций в 2019 году перейдёт в боковой тренд, индекс МосБиржи будет находится в диапазоне 2200-2400 пунктов.
Обновлено в 06:30
Финансы
ЦБ РФ провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег
Банк России провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ).
Обновлено вчера в 12:53
Финансы
Глава Минэкономики Казахстана назвал причины падения тенге
"Прогноз социально-экономического развития на следующий год забит на уровне 370 тенге", - цитирует Сулейменова Спутник - Казахстан.
Обновлено в 03:26
Финансы
Китай продолжает расширять внутренний финансовый рынок
Народный банк Китая (НБК) расширил объем наличной ликвидности в китайский финансовый рынок; операция обратного РЕПО (покупки ценных бумаг с обязательством обратной продажи по фиксированной цене) проведена на сумму в 150 млрд юаней (почти 22 млн долларов), сообщает 28 декабря Синьхуа со ссылкой на пресс-службу НБК.
Обновлено в 04:47
Финансы
Минфин Карелии отчитался о беспрецедентном росте зарплат бюджетников
Предполагается, что средняя зарплата врачей достигнет 67 800 рублей (рост на 31%), среднего медперсонала – 34 700 рублей (рост на 22%), младшего медперсонала – 33 900 рублей (на 95% выше, чем в 2016 году).
Обновлено в 01:44
Финансы
Увеличен максимальный лимит страховой ответственности «ЭКСАР»
Минфин РФ увеличил на $10 млрд максимальный совокупный лимит страховой ответственности АО "ЭКСАР" (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, входит в группу РЭЦ).
Обновлено вчера в 08:51
Финансы
Регион продолжает снижать долговую нагрузку
Чиновники отметили, что регион второй год подряд снижает долговую нагрузку.
Обновлено в 04:30
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро при низкой рыночной активности перед Новым годом
Рубль днем в субботу теряет позиции по отношению к доллару и евро на фоне низкой рыночной активности в преддверии Нового года, а также из-за выходного в остальном мире, валюта РФ остается на минимумах с сентября, до психологически значимых отметок 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро остается совсем немного.
Обновлено в 07:19