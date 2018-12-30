Сбербанк с 30 декабря повышает с 6,5 до 7,4% годовых ставку по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы», сообщается на сайте компании. «Вклады можно открыть по ставкам от 7 до 7,4% годовых до 31 января 2019 года», — говорится в сообщении.

Финансы Финансы За год рубль подешевел к доллару на 17,5% За 2018 год курс российской валюты снизился к доллару на 17,5% — до 69,81 рубля, а к евро — на 6,8% — до 79,99 рубля, сообщает в субботу РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Финансы Финансы На Дальнем Востоке введут дополнительные пособия при рождении детей В регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) будут введены дополнительные льготы при рождении детей.

Финансы Финансы Правительство исключило создателя «Кортежа» из плана приватизации Правительство России исключило предприятие-создателя «Кортежа» из плана приватизации 2017-2019 годов.

Финансы Финансы ЦБ установил новогодний курс рубля Центральный Банк РФ установил курсы валют, которые будут действовать в течение всех новогодних праздников.

Финансы Финансы ЦБ повысил оценку внешнего долга РФ на 1 октября до $470,2 млрд Ранее ЦБ оценивал объем долга на 1 октября 2018 года ниже - на уровне $467,1 млрд.

Финансы Финансы Рынок акций переходит в руки крупных игроков Судя по всему, дальнейшая предновогодняя динамика рынка в отсутствие внешних индикаторов, будет исключительно в руках крупных инвесторов, которые могут попытаться нарисовать нужные им цены по отдельным бумагам.

Финансы Финансы Покупку акций банков стоит отложить Банковский сектор в 2018 году показал рост по прибыли в 1,7 раза.

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Финансы Финансы Глава Минэкономики Казахстана назвал причины падения тенге "Прогноз социально-экономического развития на следующий год забит на уровне 370 тенге", - цитирует Сулейменова Спутник - Казахстан.

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Финансы Финансы Регион продолжает снижать долговую нагрузку Чиновники отметили, что регион второй год подряд снижает долговую нагрузку.