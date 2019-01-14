Финансы
Государственный Сбербанк с 14 января повысил ставки по главным ипотечным продуктам на один процентный пункт. Об этом говорится в сообщении на сайте крупнейшего банка страны.
Lenta.ru04:19
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