Финансы
Сбербанк повысил ставку по ипотеке
Сбербанк повысил ставку по ипотекеLenta.ru04:19
Государственный Сбербанк с 14 января повысил ставки по главным ипотечным продуктам на один процентный пункт. Об этом говорится в сообщении на сайте крупнейшего банка страны.
Lenta.ru04:19
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Происшествия
В Киево-Печерской лавре произошёл пожар
Обновлено в 10:55
Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 12:32
Политика
Лавров рассказал о начале переговоров по мирному договору с Японией
Обновлено в 13:35
Политика
ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась добавить нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запретных веществ, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Мэр Гданьска умер после покушения
53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.
Обновлено в 08:51
Происшествия
При взрыве в Кабуле погибли четыре человека
Четыре человека погибли, 44 пострадали в результате теракта в Кабуле, сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш.
Обновлено в 11:04
Политика
Медведев заявил о вреде длинных новогодних каникул для экономики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в стране плохо влияют на экономику.
Обновлено в 11:06
Политика
Экс-министра обороны Украины обвинили в «госизмене в интересах России»
"Департаментом международно-правового сотрудничества ГП Украины объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатин Д.А. об участии в составе преступной организации Януковича (экс-президента Украины – ред.), завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением", - написал Луценко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 12:02
Экономика
Министр сообщил о проекте по экспорту мусора из Архангельска в Швецию
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что российский мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес» может быть экспортирован в Швецию и другие страны Европы.
Обновлено в 09:02
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
Обновлено в 08:08
Происшествия
В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек
Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах
В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
Обновлено в 10:19
Общество
Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram
Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.
Обновлено в 06:29
Политика
США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов
Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
Обновлено в 11:50
Происшествия
МЧС: под завалами на месте взрыва в Шахтах остаются четыре человека
В управлении МЧС по Ростовской области проинформировали, что на месте взрыва газа в жилом доме в Шахтах из-под завалов достали семь человек.
Обновлено в 05:10
Автоспорт
Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»
Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий в классе квадроциклов, попал в серьёзную аварию на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар».
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Саранске проверяют видео сожжения флага России
Обновлено в 07:24
Происшествия
Избитая школьником учительница попросила полицию не проводить проверку
Учительница физкультуры Оксана Лебедева из сызрынской школы №27, которая пострадала в драке учеников, попросила полицию прекратить проверку.
Обновлено в 12:55
Общество
Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля
Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05
Происшествия
На объекте фирмы UPS в Нью-Джерси началась стрельба
В американском Нью-Джерси неизвестный открыл стрельбу на одном из объектов, принадлежащих компании UPS, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:58
Общество
С Дудя и Ивлеевой потребовали в суде 100 миллионов рублей
В Мещанский районный суд поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой, истец требует с каждого по 50 млн руб. Об этом сообщает RNS.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска не признал свою вину
Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича не признал своей вины, передает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя прокуратуры города Гражина Ваврынюк.
Обновлено в 12:13
Авто
ФАС разрешила «Юнисон» купить завод GM в Петербурге
Напомним, General Motors законсервировала предприятие в Петербурге в 2015 году.
Обновлено в 10:45
Авто
Продажи автомобилей в России в 2018 году выросли почти на 13%
Обновлено в 05:40
Общество
«Аэрофлот» лишил блогера привилегий за критику в соцсетях
Авиакомпания «Аэрофлот» отключила блогера Александра Соколовского от программы «Аэрофлот бонус» за использование ненормативной лексики и оскорбительные высказывания в адрес авиаперевозчика в соцсетях.
Обновлено в 13:37
Политика
СМИ узнали о предложении Порошенко уволить главу своей администрации
Глава администрации украинского президента Петра Порошенко Игорь Райнин может быть уволен.
Обновлено в 10:05
Энергетика
Цены на бензин в России пошли вверх
В России с 7 по 11 января выросли средние розничные цены на бензин.
Обновлено в 05:53
Культура
Горькая расплата настигла танцовщика Полунина за слова о полных людях
Обновлено в 13:24
Космос
Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны
Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.
Обновлено 11 января в 06:25