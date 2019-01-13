Причиной повышения ставок в банке назвали необходимость адаптации к текущим рыночным условиям. В пятницу источник РИА Новости в банке сообщал, что Сбербанк с 14 января поднимет ставку по ипотеке. Последний раз банк поднимал ставки в октябре прошлого года - на 0,4 процентного пункта.

Кто есть кто в Байкальском регионе

Финансы Финансы Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов В понедельник утром, 14 января на открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Финансы Финансы Каким станет курс рубля к началу февраля Если сроки снятия санкций с российских компаний будут пересматривать, рубль начнет заметно дешеветь.

Финансы Финансы Банк России обменял $100 млрд на евро и юани С июля 2017 года по июнь 2018 года ЦБ РФ нарастил долю евро до 32%, юаней — до 14,7%.

Финансы Финансы Инвесторы взяли паузу в преддверии сезона отчетностей США В пятницу, 11 января, макроэкономическая статистика США выдала только один значимый результат.

Финансы Финансы На сколько сом обеспечен золотом и валютой. Ответ вас удивит Редакция Sputnik Кыргызстан решила выяснить, на сколько сом обеспечен золотовалютными резервами.

Финансы Финансы ФИНАМ: В секторе ОФЗ рост продолжается Несмотря на некоторое ухудшение внешнего фона сектор ОФЗ вчера продолжил умеренно дорожать, на что, по-видимому, повлияло погашение выпуска серии 46005.

Финансы Финансы Эстонский финансист назвал криптовалюту «совершенной бессмыслицей» Выступая на конференции в Риге, глава Банка Эстонии Ардо Ханссон заявил, что криптовалюты скоро исчезнут с рынка финансовых услуг, но финансовым регуляторам нужно внимательно следить за их использованием из-за риска крупных финансовых потерь легковерных людей и отмывания денег.

Финансы Финансы Фонд национального благосостояния за 2018 год вырос на 7,6% Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2018 год вырос на 7,6% - до 4 трлн 36 млрд 48 млн рублей по сравнению с 3,75 трлн рублей на начало прошлого года.

Финансы Финансы Украина выплатит 14,2 млрд долларов госдолга в 2019 году Как ранее сообщило ФАН, Киев выплатит Международному валютному фонду (МВФ) более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году.

Финансы Финансы Почти на 940 млн рублей сократился госдолг Нижегородской области Государственный долг Нижегородской области по данным на 1 января этого года сократился на 939,6 млн рублей и составил 75,09 млрд.

Финансы Финансы Россиянам следует покупать валюту именно сейчас – эксперты Специалисты дают совет перевести в валюту половину денег, которые россияне готовы поменять.

Финансы Финансы Кировская область выпустила свои ценные бумаги Кировская область выпустила свои ценные бумаги. Общий объём эмиссии облигаций - 5 млрд рублей. Срок обращения ценных бумаг – семь лет.

Финансы Финансы Муниципальный долг Анапы за год снизился вдвое Расходы на обслуживание дога в 2019 году снизятся на 3,3 млн руб. "Общая экономия средств бюджета уже составила 17 млн руб. Средства будут направлены на реализацию социальных проектов", – рассказал глава Анапы Юрий Поляков.

Финансы Финансы Из-за политики МВФ жители РФ живут намного хуже, чем могли бы – Хазин Фактически по требованию МВФ в РФ занижается уровень жизни российского населения.