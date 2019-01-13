Финансы
Причиной повышения ставок в банке назвали необходимость адаптации к текущим рыночным условиям. В пятницу источник РИА Новости в банке сообщал, что Сбербанк с 14 января поднимет ставку по ипотеке. Последний раз банк поднимал ставки в октябре прошлого года - на 0,4 процентного пункта.
РИА Новости02:26
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
В понедельник утром, 14 января на открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:12
Финансы
Каким станет курс рубля к началу февраля
Если сроки снятия санкций с российских компаний будут пересматривать, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено 12 января в 22:00
Финансы
Банк России обменял $100 млрд на евро и юани
С июля 2017 года по июнь 2018 года ЦБ РФ нарастил долю евро до 32%, юаней — до 14,7%.
Обновлено вчера в 09:47
Финансы
Инвесторы взяли паузу в преддверии сезона отчетностей США
В пятницу, 11 января, макроэкономическая статистика США выдала только один значимый результат.
Обновлено 12 января в 10:05
Финансы
На сколько сом обеспечен золотом и валютой. Ответ вас удивит
Редакция Sputnik Кыргызстан решила выяснить, на сколько сом обеспечен золотовалютными резервами.
Обновлено вчера в 22:29
Финансы
ФИНАМ: В секторе ОФЗ рост продолжается
Несмотря на некоторое ухудшение внешнего фона сектор ОФЗ вчера продолжил умеренно дорожать, на что, по-видимому, повлияло погашение выпуска серии 46005.
Обновлено 11 января в 03:17
Финансы
Эстонский финансист назвал криптовалюту «совершенной бессмыслицей»
Выступая на конференции в Риге, глава Банка Эстонии Ардо Ханссон заявил, что криптовалюты скоро исчезнут с рынка финансовых услуг, но финансовым регуляторам нужно внимательно следить за их использованием из-за риска крупных финансовых потерь легковерных людей и отмывания денег.
Обновлено вчера в 03:41
Финансы
Фонд национального благосостояния за 2018 год вырос на 7,6%
Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2018 год вырос на 7,6% - до 4 трлн 36 млрд 48 млн рублей по сравнению с 3,75 трлн рублей на начало прошлого года.
Обновлено 11 января в 06:34
Финансы
Украина выплатит 14,2 млрд долларов госдолга в 2019 году
Как ранее сообщило ФАН, Киев выплатит Международному валютному фонду (МВФ) более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году.
Обновлено 11 января в 13:47
Финансы
Почти на 940 млн рублей сократился госдолг Нижегородской области
Государственный долг Нижегородской области по данным на 1 января этого года сократился на 939,6 млн рублей и составил 75,09 млрд.
Обновлено 11 января в 03:01
Финансы
Россиянам следует покупать валюту именно сейчас – эксперты
Специалисты дают совет перевести в валюту половину денег, которые россияне готовы поменять.
Обновлено 11 января в 00:26
Финансы
Кировская область выпустила свои ценные бумаги
Кировская область выпустила свои ценные бумаги. Общий объём эмиссии облигаций - 5 млрд рублей. Срок обращения ценных бумаг – семь лет.
Обновлено 12 января в 01:45
Финансы
Муниципальный долг Анапы за год снизился вдвое
Расходы на обслуживание дога в 2019 году снизятся на 3,3 млн руб. "Общая экономия средств бюджета уже составила 17 млн руб. Средства будут направлены на реализацию социальных проектов", – рассказал глава Анапы Юрий Поляков.
Обновлено 11 января в 02:57
Финансы
Из-за политики МВФ жители РФ живут намного хуже, чем могли бы – Хазин
Фактически по требованию МВФ в РФ занижается уровень жизни российского населения.
Обновлено 11 января в 05:18
Финансы
НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант» значительно сократил долю владения СК «Росгосстрах»
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «ЛУКОЙЛ-гарант» (ныне — «Открытие») сократил свою долю владения страховой компанией (СК) «Росгосстрах» с 21,6% до 9,9%, свидетельствуют данные страховщика.
Обновлено 11 января в 07:00