Финансы
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбербанк повысил ставки по ипотекеРИА Новости02:26
Уточняется, что изменения не коснутся программ "Военная ипотека" и "Ипотека с господдержкой для семей с детьми". Последний раз банк поднимал ставки в октябре прошлого года — на 0,4%.
РИА Новости02:26
Оценить
311 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Происшествия
Мэр Гданьска умер после покушения
53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора".
Обновлено в 11:09
Происшествия
Пожар начался в Киево-Печерской лавре
По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу.
Обновлено в 10:47
Политика
Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики
Чрезмерно длинные новогодние каникулы вредят экономике России.
Обновлено в 09:28
Политика
Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Японии Таро Коно в Москве объявил о старте переговоров по мирному договору между двумя странами.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Депутаты предложили поправки в Жилищный кодекс после серии взрывов
В Государственной думе после серии взрывов в жилых домах предложили внести изменения в Жилищный кодекс РФ.
Обновлено в 12:08
Политика
СМИ узнали о предложении Порошенко уволить главу своей администрации
Глава администрации украинского президента Петра Порошенко Игорь Райнин может быть уволен.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
Суд средней ступени города Далянь на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков.
Обновлено в 08:08
Экономика
Более половины россиян поддержали отставку правительства
Более 50% россиян поддержали отставку правительства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:45
Общество
Фото куриного яйца побило мировой рекорд по лайкам в Instagram
Фотография куриного яйца побила мировой рекорд в Instagram по количеству лайков. По состоянию на 14 января пост понравился 25 млн человек.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку
22-летняя учительница физкультуры школы №27 в Сызрани (Самарская область), госпитализированная с сотрясением головного мозга в больницу после избиения школьниками, попросила полицию прекратить проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по региону.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Кабуле прогремел сильный взрыв
Не менее 40 человек пострадали в результате мощного взрыва, прогремевшего сегодня вечером в Кабуле, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 10:54
Происшествия
Стена поврежденного взрывом газа жилого дома в Шахтах может обрушиться
Как сообщил губернатор Ростовской области Владимир Голубев, угроза появилась в последние часы в ходе разбора завалов.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Полиция Мордовии проверяет видео с сожжением российского флага
Обновлено в 08:16
Политика
ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась добавить нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запретных веществ, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 10:03
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Шахтах погиб один человек
В результате взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области есть один погибший.
Обновлено в 00:05
Транспорт
Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку в Москве
Как говорится в обращении главы профсоюза Вадима Тарношинского (есть у РБК) к начальнику транспортного управления Управления делами президента России Анатолию Тюкову (автобаза находится в подчинении УДП), после того как цена за платную парковку в центре столицы выросла до 380 руб. в час, в «Правозащиту» стали поступать многочисленные жалобы водителей автобазы.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Семья Маргариты Тереховой просит о помощи в лечении актрисы
Семья актрисы Маргариты Тереховой обратилась к общественности с просьбой оказать материальную помощь в лечении народной артистки России, у которой диагностирована болезнь Альцгеймера.
Обновлено в 09:57
Общество
В России задумались о вводе зеленых автомобильных номеров
Обновлено в 06:58
Происшествия
Бабушка сестер Хачатурян намерена выселить внучку из квартиры
Мать убитого в Москве Михаила Хачатуряна намерена по суду выселить из квартиры старшую дочь — одну из подозреваемых в жестоком преступлении.
Обновлено в 07:54
Общество
Минкультуры обнаружило нарушения в деятельности МХТ им. Чехова
Министерство культуры РФ провело комплексную проверку деятельности Московского Художественного театра имени Чехова и выявило некоторые нарушения.
Обновлено в 08:02
Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Политика
Польша построит остров в Калининградском заливе
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Трамп назвал рост нефтедобычи в США плохой новостью для России
Президент США Дональд Трамп заявил, что рост добычи нефти в Соединённых Штатах является «плохой новостью для России».
Обновлено в 08:14
Космос
Сеанс восстановления связи с телескопом «Спектр-Р» закончился неудачей
Обновлено вчера в 08:08
Политика
США до 2024 года не перестанут покупать у РФ двигатели РД-180
В НАСА РД-180 до сих пор используют, поэтому RD AMROSS планирует закупать технику минимум до 2024 года и, скорее всего, дальше.
Обновлено в 11:18
Политика
Генпрокуратура не поддержала законопроект об ответственности за фейки
Генпрокуратура отказалась поддержать законопроекты о фейковых новостях и об ответственности за оскорбления представителей и символов власти в интернете.
Обновлено в 05:52
Общество
Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля
Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05
Наука
Генетики нашли у россиян редкую наследственную болезнь
Определенная специалистами ФГБНУ "МГНЦ" популяционная частота гетерозиготного носительства данного заболевания в России составляет 1:250 человек, а расчетная частота самой болезни – один на 250 тысяч новорожденных.
Обновлено в 07:05
Спорт
Евгений Плющенко попал в больницу
Бывший российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Игр в Турине и Сочи Евгений Плющенко попал в больницу.
Обновлено 12 января в 17:08