Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотекеВедомости вчера в 06:10

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба госбанка.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотеке

URA.Ruвчера в 07:19

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

ТАССвчера в 06:43

Эксперт объяснил решение Сбербанка о снижении ставок на ипотеку

Комсомольская правдавчера в 09:04

Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотеке

RT на русскомвчера в 06:55

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение ипотечных ставок в России

РИА Новостивчера в 11:06

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Интерфаксвчера в 07:17

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

Ведомостивчера в 06:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия

Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 12

Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Общество

В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале

В Бурятии на три месяца приостановлена деятельность детского палаточного лагеря на Байкале.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США

Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в РФ

В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Обновлено 04 августа в 04:00
Технологии

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов

Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено вчера в 21:16
Музыка

Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа

Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено вчера в 08:18
Футбол

Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби

Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 16:32
Политика

Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов.
Обновлено вчера в 21:15
Общество

Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 15:03
Армия и оружие

Китай пообещал ответить на размещение ракет США

Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
Здоровье

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Кино

Дуб из знаменитого фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры

Обновлено вчера в 23:51
Наука

Ученые опубликовали первый снимок квантовой запутанности

Шотландские ученые-физики провели уникальный эксперимент, в ходе которого получилось сделать снимок квантовой запутанности.
Обновлено 04 августа в 18:36
Здоровье

В Москве рассказали о программе по раннему выявлению диабета

Председатель Гильдии развития предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при Московской торгово-промышленной палате (МТПП) Алла Обухова в беседе с НСН рассказала о программе по раннему выявлению диабета.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол

«Ахмат» переиграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова

«Ахмат» нанёс поражение «Оренбургу» в матче четвёртого тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

В МЧС назвали основную причину лесных пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 05:59
Армия и оружие

Сто четыре года назад русские войска отстояли крепость Осовец

6 августа 1915 года защитники крепости Осовец, против которых немцы применили отравляющие газы, смогли подняться в контратаку.
Обновлено в 00:02
Политика

В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

Устроивший ДТП у «Алатыря» водитель был на вечеринке с наркотиками

Водитель Kia Rio, который утром 4 августа на полном ходу врезался в стоявшие на светофоре машины в Екатеринбурге, мог за некоторое время до трагедии употребить алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 02:34
Политика

Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Политика

Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства

Президент США Дональд Трамп дал указание министерству юстиции страны разработать меры по введению в стране смертной казни за массовые убийства.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

Семья считалась благополучной: на Кубани расследуют двойное убийство

Уже известно, что погибшая семья считалась благополучной и на учете не состояла.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

В Германии мигрант покусал полицейского и служебную собаку

В апреле прошлого года сообщалось, что российская туристка покусала полицейских и разбила головой стекло машины в Дубае.
Обновлено вчера в 19:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное