Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотекеВедомости 06:10

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба госбанка.
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Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение ипотечных ставок в России

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Интерфакс07:17

Эксперт объяснил решение Сбербанка о снижении ставок на ипотеку

Комсомольская правда09:04
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