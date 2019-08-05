Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотекеВедомости 06:10
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба госбанка.
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Происшествия
Семейную пару с маленьким ребенком убили на Кубани
Правоохранители в понедельник обнаружили в частном доме в Новопокровском районе Краснодарского края тела хозяина дома, его супруги и их пятилетнего ребенка, возбуждено дело об убийстве, сообщило управление СК по региону.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о разводе Анны Банщиковой с мужем-адвокатом
СМИ сообщили о разводе актрисы Анны Банщиковой и адвоката Всеволода Шаханова.
Обновлено в 09:31
Футбол
«Динамо» согласовало трансфер нападающего «Боруссии»
Обновлено в 12:58
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Космос
NASA показало снимки начала слияния двух галактик
Астронавты получили фотографии двух галактик, которые приблизились друг к другу и начнут процесс слияния.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Кино
Лилли Вачовски поддержала идею перезапуска «Матрицы»
Обновлено в 06:10
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
В МИД ФРГ на фоне критики со стороны российского дипведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.
Обновлено в 07:21
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Принца Гарри высмеяли за дорогой педикюр и посещение СПА
Принц Гарри, не без помощи Меган Маркл, приобщился к бьюти-процедурам: маникюру, педикюру и массажу.
Обновлено в 11:10
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
МИД России призвал страны ООН не размещать оружие в космосе
Министерство иностранных дел России призвало все страны ООН поддержать мирные инициативы по недопущению размещения оружия в космосе.
Обновлено в 10:03
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:50
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до 21
21-летний Патрик Крузиус в субботу, 3 августа, устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, штат Техас.
Обновлено в 12:52
Технологии
В «Яндекс.Такси» планируют измерять усталость водителей
"Яндекс.Такси" совместно с компанией VisionLabs внедрит технологию мониторинга усталости водителей.
Обновлено в 04:55
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 11:55
Происшествия
СК начал проверку после гибели зацепера на крыше «Сапсана»
Обновлено вчера в 19:25
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Здоровье
Врачи рассказали о главных способах защиты от гипертонии
Врачи полагают, что каждый лишний килограмм повышает риск развития гипертонии.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Подросток выхватил у матери ребенка и бросил с десятого этажа
В лондонской галерее современного искусства Тейт Модерн 17-летний подросток скинул шестилетнего мальчика со смотровой площадки на десятом этаже.
Обновлено в 06:12