Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотекеВедомости 06:10

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба госбанка.
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Сбербанк снижает ставки по ипотеке

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Интерфакс07:17

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Ведомости06:10
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