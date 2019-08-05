Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотекеТАСС 06:43

Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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Банкир оценил решение Сбербанка снизить ипотечные ставки на полпроцента

Телеканал 360°15:14

Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотеке

URA.Ru07:19

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Известия08:45

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение ипотечных ставок в России

РИА Новости11:06

Эксперт объяснил решение Сбербанка о снижении ставок на ипотеку

Комсомольская правда09:04

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Lenta.ru06:46

СЕВЕРГАЗБАНК подготовил специальные предложения ко Дню железнодорожника

Медиа-Центр 35media.ru01:53
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Происшествия

В Сети опубликованы угрозы силовиков в адрес протестующих и их семей

Сообщается, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.
Обновлено в 04:30
Политика

Эстония отказалась признавать российские паспорта жителей ДНР и ЛНР

«5 августа МИД Эстонии принял решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля 2019 года, если только владелец паспорта не был гражданином России», — говорится в сообщении.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником

C космодрома Байконур успешно стартовала тяжелая ракета-носитель "Протон-М". Она поднимет на орбиту спутник Минобороны РФ.
Обновлено в 19:02
Общество

Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов

Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Общество

В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес

В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Первая группа эвакуированных жителей Ачинска прибыла в Красноярск

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 мск в понедельник в Ачинском районе Красноярского края.
Обновлено в 19:20
Космос

В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе

Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км. По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид.
Обновлено в 11:57
Экономика

Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%

Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 09:17
Финансы

США признали Китай валютным манипулятором

Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
Обновлено в 18:03
Общество

Названы самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram

Обновлено в 03:26
Транспорт

В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС

Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
Обновлено в 20:26
Космос

Темная материя может быть «теплой»: ученые частицы, с которыми она может взаимодействовать

Ученые всегда полагали о их не взаимодействии с разными частицами, однако исследования на протяжении последних десятков лет показали, что это не так — темная материя способна взаимодействовать с определенными частицами.
Обновлено в 08:13
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Наука

Старость не обязательно ведет к дряхлости, заявляют ученые

Обновлено в 04:12
Политика

В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Происшествия

В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи

Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков

Обновлено в 10:34
Финансы

Украине придется выплатить $6,6 млрд по госдолгу до конца 2019 года

В украинском минфине заявили, что Киеву придется выплатить до конца 2019 года 169 млрд гривен (примерно $6,6 млрд) по внутреннему и внешнему госдолгу.
Обновлено в 20:29
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Обновлено в 16:31
Здоровье

В Челябинской области более 120 тысяч человек наблюдаются у психиатров

Более 120 тысяч человек в настоящее время находятся под наблюдением у психиатров в Челябинской области, которая, по данным Минздрава РФ, стала пятой в списке регионов по числу пациентов с психическими расстройствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 06:43
Общество

Сразу три кадровых перестановки произошли в администрации Новокузнецка

В понедельник, 5 августа, в администрации Новокузнецка состоялись три кадровых назначения.
Обновлено в 21:34
Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

Обновлено в 20:08
Происшествия

Угрожавший устроить стрельбу в магазине мужчина арестован во Флориде

В США власти штата Флорида арестовали мужчину, который угрожал применить огнестрельное оружие в магазине Walmart в городе Гибсонтон.
Обновлено в 18:35
Кино

Названы лучшие сериалы этого года

Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Космос

NASA показало снимки начала слияния двух галактик

Астронавты получили фотографии двух галактик, которые приблизились друг к другу и начнут процесс слияния.
Обновлено в 06:00
Политика

Япония почтила память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Обновлено в 21:25
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

Обновлено в 06:11
Политика

Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре

В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено в 12:09
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