Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотекеВедомости 06:10
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба госбанка.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Происшествия
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Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
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Армия и оружие
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Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов
Проект президентского указа, который предоставляет Минобороны право реализовать ломозаготовительной компании «ТрансЛом» (ее связывают с бизнес-интересами Аркадия и Игоря Ротенбергов) лом черных и цветных металлов по рыночной стоимости без проведения торгов, появился на сайте gov.ru еще в марте 2017 года.
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Против Порошенко открыли дело за поездку на Мальдивы
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело против бывшего президента страны Петра Порошенко из-за его поездки на отдых на Мальдивские острова в 2018 году.
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Политика
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Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
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«Спартак» объявил о переходе Тиля
Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмаар", передает ТАСС.
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Армия и оружие
Стали известны характеристики новейших авиационных ракет «Гром»
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" озвучила основные характеристики новейших управляемых авиационных ракет "Гром".
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Экономика
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Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
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Авто
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Японский производитель электроники NEC в понедельник испытал прототип летающего автомобиля, сообщает Bloomberg.
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Экономика
Процесс дедолларизации России идет на низких оборотах
Из-за роста напряженности между США и РФ Владимир Путин дал установку на снижение роли доллара в международной торговле.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
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Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения
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США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Компания Audi показала электрический самокат
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В Москве рассказали о программе по раннему выявлению диабета
Председатель Гильдии развития предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при Московской торгово-промышленной палате (МТПП) Алла Обухова в беседе с НСН рассказала о программе по раннему выявлению диабета.
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