Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотекеВедомости 06:10
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба госбанка.
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Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские F-22 и F-35
Отмечается, что российские военные инженеры в области авиастроения систематически заявляют о том, что Су-57 в разы превосходит американские истребители пятого поколения, в реальности оказалось то, что самолет ВВС Российской Федерации уступает им по такой важной характеристике как скорость.
Обновлено 03 августа в 05:19
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Наука
В США обнаружили 112-летнюю пресноводную рыбу
Оказалось, возраст рыбы – 112 лет – это в 4 раза больше, чем обычно живут ее собратья.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Обновлено в 07:53
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Политика
Коломойский встретился с Порошенко
Бизнесмен Игорь Коломойский встретился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Здоровье
Саратовская область попала в лидеры по новым случаям психических расстройств жителей
Саратовская область оказалась в числе субъектов РФ - лидеров по числу пациентов, в прошлом году впервые взятых под диспансерное наблюдение из-за психических расстройств.
Обновлено вчера в 08:13
Наука
Личность умершего 200 лет назад «вампира» установили по ДНК
Обновлено в 04:53
Политика
Зеленский сменил командующего силами в Донбассе
Обновлено в 11:19
Происшествия
Казанский вокзал в Москве эвакуировали из-за задымления
Дым затянуло в помещение вокзала. Всего из здания вокзала вывели около 350 человек.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:50
Футбол
«Зенит» отмел обвинения в расизме в отношении Малкома
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Финансы
Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августе
Операции по покупке валюты будут проходить с 7 августа по 5 сентября, ежедневный объем покупок составит 11,2 миллиарда рублей (в июле было 10 миллиардов рублей).
Обновлено в 05:08
Происшествия
Президент Египта назвал терактом произошедший в Каире взрыв
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что взрыв, который произошёл после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира, был терактом.
Обновлено в 10:20
Экономика
Правительство КНР запретило компаниям закупать сельхозпродукцию из США
Власти Китая распорядились, чтобы государственные компании КНР прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции на фоне обострения торговых войн с США.
Обновлено в 09:18
Космос
Астрономы нашли следы одной из первых звезд Вселенной
Призрачный след одной из первых звезд Вселенной нашли астрономы из обсерватории Австралийского национального университета (АНУ).
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала экстремальный шпагат
В недавнем фото, выложенным в Instagram, балерина опубликовала свой новый шпагат, сделанный в достаточно экстремальных условиях - находясь на носу катера, в то время, когда он двигался по морю.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Эрдоган объявил о новой операции Турции в Сирии
Обновлено в 11:53
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Происшествия
Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву
Московский театр «У Никитских ворот» попросил столичный Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая является фигурантом по делу «Седьмой студии», сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Суд арестовал Константина Янкаускаса на 10 суток
Зюзинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата Константина Янкаускаса, не зарегистрированного кандидатом на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:36
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43