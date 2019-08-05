Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотекеВедомости 06:10
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба госбанка.
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Космос
Boeing обвинили в деградации космонавтики США
Издание обратило внимание на твит физика Джорджа Соуэрса, который несколько лет назад возглавлял исследовательскую группу в консорциуме United Launch Alliance (ULA), совместном предприятии Boeing и Lockheed Martin, занимающимся созданием ракет космического назначения.
Обновлено в 08:20
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.
Обновлено в 05:33
Общество
Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Политика
Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США
После трёх инцидентов со стрельбой в США, в результате которых погибли 29 человек, глава Белого дома Дональд Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам
Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции против курдов в Сирии
Турция проведет в Сирии на восточном берегу Ефврата военную операцию против отрядов курдской оппозиции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 02:35
Экономика
Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка
В интернет утекла база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, который был слит с банком "Открытие" в начале 2019 года.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Петербурге осужден детоубийца, зарубивший топором 11-летнего сына
В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении 44-летнего мужчины, в пьяном угаре зарубившего топором своего 11-летнего сына.
Обновлено в 06:33
Общество
Художник превратил в инсталляцию скульптуру без головы в Петербурге
Голову статуи в 2017 году похитил мужчина, которому не понравилось выражение лица скульптуры.
Обновлено в 04:36
Футбол
У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце
Обновлено вчера в 19:57
Технологии
«Мотив» подключил к сотовой связи около 100 удаленных сел
В этом году, благодаря «Мотиву» мобильный интернет впервые появился на территории около 100 сел и деревень.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».
Обновлено в 06:56
Кино
Телекритики США выбрали лучшие сериалы сезона
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
Киев попросил Вашингтон продать больше ракетных комплексов Javelin
Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Девять человек погибли из-за селя в горах Китая
Обновлено в 03:15
Происшествия
Француз пересек Ла-Манш на летающей доске со второго раза
Французский инженер Франки Запата со второго раза пересек Ла-Манш на летающей доске.
Обновлено вчера в 03:21
Финансы
Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом на фоне новостей из КНР, следует из его заявления в своем аккаунте в соцсети Twitter.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
МИД России призвал страны ООН объединиться по вопросу неразмещения оружия в космосе
"Российский документ даже не содержит призыва принять на себя обязательство по неразмещению первыми оружия в космосе, а лишь приглашает к рассмотрению возможности сделать это", - уточнили в министерстве.
Обновлено в 08:27
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Спорт
Даниил Самсонов: хочу соревноваться с Ханю, но Уно нравится больше
Действующий чемпион России среди юниоров 14-летний Даниил Самсонов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, в понедельник показал короткую программу на контрольных прокатах в Новогорске, после чего ответил на вопросы журналистов.
Обновлено в 09:01
Общество
Летняя погода вернется в Москву в среду
Малооблачная погода и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 7 августа, сообщили в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 08:15
Финансы
Курс рубля снизился к доллару и евро
Рубль подешевел по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже 5 августа, сообщается на сайте биржи.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Москве задержали мужчину за призывы к насилию над детьми силовиков
Официальный представителя Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко проинформировала о задержании в Москве за размещенные в соцсетях призывы к насилию над детьми правоохранителей жителя Подмосковья Владислава Синицу.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
В Свердловской области мужчина ранил ребёнка в голову из пневматики
По предположению врачей в мальчика случайно попал мужчина, который стрелял по консервным банкам недалеко от того места где играли дети.
Обновлено в 07:55