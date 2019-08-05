Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотекеВедомости 06:10

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба госбанка.
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