Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотекеВедомости 06:10
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба госбанка.
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Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
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Евросоюз раньше России показал свое «Государево око»
В январе глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли «Государево око», которая позволила бы видеть динамику изменения любых процессов на планете.
Обновлено в 17:12
Происшествия
В Ачинском районе введен режим ЧС
Обновлено в 16:00
Авто
У Hyundai Creta появилась «спортивная» версия
Кроссовер Hyundai Creta для индийского рынка получил новую ограниченную версию Sports Edition.
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Происшествия
Акции производителей видеоигр упали после слов Трампа
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Обновлено в 13:39
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
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В России могут появиться офисные медпункты
В России могут возродить практику присутствия на производстве цеховых и офисных врачей.
Обновлено в 05:24
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
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Шоу-бизнес
Галкин запечатлел нежные объятия Пугачёвой и Вайкуле в Юрмале
В конце ролика можно увидеть, как Пугачева нежно попрощалась со своей подругой Вайкуле и оперной дивой.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Тунисе пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю туристку из России
В тунисском городе Монастир пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку из России, приехавшую отдыхать на курорт вместе с родителями.
Обновлено в 17:52
Политика
Великобритания после Brexit создаст альянс для противостояния Ирану и России
Великобритания после выхода из Евросоюза укрепит экономические отношения с неевропейскими странами и создаст новый альянс для противостояния Ирану и России.
Обновлено в 19:07
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Обновлено в 16:33
Экономика
Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка
Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
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Здоровье
Новосибирские медики получили новые автомобили скорой помощи
2 августа губернатор Андрей Травников вручил медикам из районов области ключи от восьми новых машин скорой помощи, выполненных на базе автомобилей «ГАЗ Соболь» и «ГАЗель».
Обновлено в 05:33
Происшествия
Беженец в Германии покусал полицейского и собаку при задержании
В немецком городе Ротвайл беженец покусал полицейского и служебную собаку, пытаясь скрыться от задержания, сообщает Germania.one.
Обновлено в 18:00
Кино
Леонардо ДиКаприо дал урок начинающим актерам
В интервью Mirror Леонардо ДиКаприо дал совет начинающим актерам.
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Армия и оружие
США и Южная Корея начали военные учения, пишут СМИ
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Столтенберг объяснил присоединение Крыма «конкуренцией великих держав»
Присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
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Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим
Три реактивных снаряда залпового огня выпустили боевики в направлении российской авиабазы Хмеймим, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
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Транспорт
Две трассы в Магаданской области пострадали из-за подъема воды в реках
На трассе «Колыма» в Магаданской области ввели ограничение движения из-за подъема воды в реке Нехай.
Обновлено в 06:49