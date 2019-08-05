Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотекеВедомости 06:10
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба госбанка.
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Малком рассказал об эмоциях после дебюта за «Зенит»
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Общество
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В Общественную палату Москвы поступили заявки почти 6,3 тысячи жителей столицы, которые хотят стать наблюдателями во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
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В автомобиль мэра Екатеринбурга въехал грузовик
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Обновлено в 11:28
Гаджеты
Xiaomi полностью откажется от рекламы в прошивке MIUI
Директор по продуктам Xiaomi и генеральный директор MIUI Experience в соцсети сообщил, что в ближайших месяцах компания полностью откажется от рекламы в MIUI.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
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"Монако" не намерен расставаться с полузащитником сборной России Александром Головиным.
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Авто
Частично рассекречен внешний вид нового внедорожника Rezvani Tank
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Обновлено в 07:45
Политика
Зеленский сменил командующего силами в Донбассе
Обновлено в 11:19
Музыка
«Ленинград» выступит на фестивале «Таврида-Арт» в Крыму
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Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
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Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
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Актриса Анна Банщикова разводится после 12 лет брака
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Обновлено в 09:25
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Обновлено в 09:38
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Здоровье
В России могут появиться офисные медпункты
В России могут возродить практику присутствия на производстве цеховых и офисных врачей.
Обновлено в 05:24