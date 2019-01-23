Экономика

Сбербанк постепенно отменит комиссии за переводы внутри банкаВедомости 01:50

Сбербанк планирует постепенно снижать комиссии за денежные переводы граждан внутри своих территориальных банков, в будущем возможна отмена комиссии. Об этом в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал президент Сбербанка Герман Греф, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось

Сбербанк будет снижать комиссии за переводы внутри территориальных банков вплоть до их отмены

Греф затруднился оценить потери дохода от отмены тарифов по переводам внутри территориальных банков Сбербанка.
Интерфакс01:09

Подробнее о событии

Греф сообщил об отмене комиссии за переводы внутри Сбербанка для ряда категорий клиентов

ФАН02:03

Сбербанк постепенно отменит комиссии за переводы внутри банка

Ведомости01:50

Сбербанк отменил комиссии за переводы внутри банка для некоторых категорий клиентов

ТАСС01:05

Сбербанк отменит комиссию за переводы внутри территориальных банков

Телеканал 360°01:34

Сбербанк частично отменил внутреннюю комиссию

Реальное время01:15

Сбербанк будет снижать комиссии за переводы внутри территориальных банков вплоть до их отмены

Интерфакс01:09

Сбербанк планирует отменить комиссии за все внутренние переводы

Life.ru01:50
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Экономика

В России могут отменить льготные тарифы для электроплит

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Обновлено вчера в 11:46
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«Ведомости»: российские банки разрабатывают проект зарплатного реестра

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Время собирать деньги: в 2019-м россияне накопят на четверть больше

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Обновлено вчера в 16:01
Экономика

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Экономика

Eni остается партнером «Роснефти» в совместных проектах

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Международное рейтинговое агентство признало Сбербанк самым сильным банковским брендом в мире, а его стоимость выросла на $0,8 млрд — до $12,4 млрд.
Обновлено вчера в 06:06
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Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур

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Обновлено вчера в 13:17
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Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на €570 млн

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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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