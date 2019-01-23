Сбербанк постепенно отменит комиссии за переводы внутри банкаВедомости 01:50

с чего всё началось

Сбербанк планирует постепенно снижать комиссии за денежные переводы граждан внутри своих территориальных банков, в будущем возможна отмена комиссии. Об этом в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал президент Сбербанка Герман Греф, передает «Интерфакс».

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Финансы Финансы Греф ожидает, что ставки по ипотеке снизятся к концу года Мой личный прогноз, что к концу года в целом ставки могут пойти вниз и по ипотеке в том числе.

Финансы Финансы Рынок акций во вторник консолидировался, несмотря на падение нефти Нефть во вторник ускорила откат на опасениях сокращения спроса на сырье, цена Brent упала на $2,1 относительно уровня при закрытии рынка акций РФ накануне.

Экономика Экономика В России планируют ввести налоговый вычет на фитнес

Экономика Экономика В России начал дорожать импортный алкоголь Крупнейшие импортеры вин и другого алкоголя в России — компании Simple, Beluga Group, Roust и «Ладога» — повысили цены на свою продукцию с 2019 года.

Финансы Финансы ЦБ оценил «дыру» в капитале Минбанка в 60–100 млрд рублей В рамках оздоровления ЦБ собирается выделить банку кредиты на сумму не более 77 млрд руб. ЦБ объявил о санации Минбанка сегодня, 22 января.

Экономика Экономика Forbes узнал о продаже из-за санкций бизнес-джетов братьев Ротенбергов Бизнес-джеты Bombardier братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов выставлены на продажу, бизнесменам пришлось расстаться с ними из-за санкций, пишет русское издание журнала Forbes.

Экономика Экономика «Ведомости»: российские банки разрабатывают проект зарплатного реестра Альфа-банк, "Тинькофф банк" и Совкомбанк разрабатывают проект консолидированного зарплатного реестра, который позволит россиянам получать зарплату в желаемом банке без оформления ее перевода на другой счет у работодателя.

Экономика Экономика Время собирать деньги: в 2019-м россияне накопят на четверть больше В 2019 году темпы увеличения сбережений граждан по сравнению с прошлым годом вырастут на 22%, всего за год россияне накопят 5,5 трлн рублей, следует из прогноза ИНП РАН.

Экономика Экономика Сергей Данкверт рассказал о причинах снижения качества хлеба Жалобы хлебопеков на преобладание зерна низкого качества в урожаях последних лет отчасти справедливы, рассказал в интервью "РГ" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Экономика Экономика Eni остается партнером «Роснефти» в совместных проектах «Eni подтверждает партнерство с «Роснефтью» в совместных проектах, однако сейчас работы по ним приостановлены», — подтвердил другой представитель итальянской компании.

Экономика Экономика Минтранс запросил больше 200 млрд рублей на региональные аэропорты На дальневосточные аэропорты заложено около 94 млрд руб. из федерального бюджета: на строительство аэропортового комплекса «Мирный» (10,4 млрд руб.), реконструкцию Нерюнгри в Якутии (7,5 млрд руб.), Игнатьево в Благовещенске (4,7 млрд руб.), Певек в Чукотском автономном округе (3,6 млрд руб.) и почти по 3 млрд руб. на Магадан и Бухту Провидения.

Экономика Экономика Brand Finance признал Сбербанк самым сильным банковским брендом в мире Международное рейтинговое агентство признало Сбербанк самым сильным банковским брендом в мире, а его стоимость выросла на $0,8 млрд — до $12,4 млрд.

Экономика Экономика Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур В прошлом году Dyson сообщила о том, что начнет производить электромобили в Сингапуре.