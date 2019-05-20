Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалыРБК 06:50

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка. По данным газеты, злоумышленник, не вставляя карту, выбирает в терминале какую-либо операцию и затем отходит, не завершив ее. На завершение операции дается 90 секунд.
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Сбербанк возложил на самих клиентов обязанность по защите себя от мошенников, использующих терминалы

Эхо Москвы08:04

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

РИА Новости09:36

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

РБК06:50

Будьте осторожны: мошенники воруют деньги с помощью банкоматов

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Коммерсантъ03:19

Сбербанк выступил с заявлением на фоне кражи денег у своих клиентов

URA.Ru02:29
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Представители Австрии отказались принимать участие и предоставлять площадку организаторам VI заседания европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" накануне открытия.
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