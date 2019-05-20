Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалыРБК 06:50
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка. По данным газеты, злоумышленник, не вставляя карту, выбирает в терминале какую-либо операцию и затем отходит, не завершив ее. На завершение операции дается 90 секунд.
Читать в источнике
Оценить776
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Обновлено в 04:35
Общество
Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд
Обновлено в 12:58
Политика
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
Владимир Зеленский, одержавший победу над Петром Порошенко в ходе второго тура выборов, вступил в должность президента Украины.
Обновлено в 03:21
Экономика
Названа средняя зарплата в Москве за начало 2019 года
По итогам I квартала 2019 года поступление НДФЛ в бюджет Москвы возросло на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 195,2 миллиардов рублей, уточнил Тихонов.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Дочь Моники Беллучи переплюнула знаменитую мать
Еще в апреле стало известно, что дочь Моники Беллучи подписала контракт с модным домом Dolce&Gabbana.
Обновлено в 14:00
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
Политика
Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко
ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Политика
Валентине Матвиенко доложат об увольнении написавших о ней журналистов
Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко уведомят об увольнении журналистов отдела политики газеты «Коммерсантъ», сообщил РБК пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко, отвечая на вопрос о том, известно ли ей об этой новости.
Обновлено в 08:52
Здоровье
Жительница Кракова родила шестерню
В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Наука
Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов
Образование Бермудских островов не подпадало ни под один из этих случаев.
Обновлено в 05:15
Общество
В Третьяковской галерее рассказали о ходе реставрации картины Репина
Представители Третьяковской галереи рассказали о ходе реставрации картины художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которую в мае 2018 года повредил вандал.
Обновлено в 13:29
Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Политика
Суд не стал запрещать демократам требовать налоговые декларации Трампа
Федеральный судья столичного округа Колумбия Амит Мехта в понедельник отказался удовлетворять требование адвокатов президента США не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса с помощью повестки получить налоговые декларации Дональда Трампа за последние 10 лет.
Обновлено в 18:28
Политика
Австрия отказалась предоставлять площадку прибывшим в Вену экспертам клуба «Валдай»
Представители Австрии отказались принимать участие и предоставлять площадку организаторам VI заседания европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" накануне открытия.
Обновлено в 14:22
Здоровье
В России внедряют новый метод диагностики рака кожи
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в России за последние 10 лет увеличилось количество больных меланомой.
Обновлено в 02:47
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Общество
Суд в Париже потребовал возобновить поддержку парализованного француза
Апелляционный суд Парижа потребовал возобновить поддерживающее лечение Венсана Ламберта, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии, которого утром в понедельник перестали кормить, сообщает портал France Info.
Обновлено в 18:37
Гаджеты
Huawei прокомментировала ситуацию с Google
К сожалению, ситуация всё ещё остаётся в большей степени под вопросом, ведь отсутствие Google Play и сервисов Google может поставить крест на продажах Huawei за пределами родного рынка.
Обновлено в 05:21
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Политика
Кедми рассказал о рухнувших планах США нанести «смертельный удар» по России через Украину
В эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" экс-глава израильской службы "Натив", известный политолог Яков Кедми объяснил, как рухнули планы США нанести "неисправимый и смертельный удар" по России через Украину.
Обновлено в 12:43
Политика
Представитель Гуаидо провел переговоры с американскими военными в США
Представитель венесуэльской оппозиции в США Карлос Веккьо встретился с американскими военными.
Обновлено в 19:05
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 за 390 долларов представят 20 мая
Презентация смартфона Redmi K20 за 390 долларов состоится в понедельник 20 мая.
Обновлено в 11:28
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Музыка
Европейский вещательный союз не отменит победу Лоуренса на Евровидении
Европейский вещательный союз не отменит победу голландского певца Дункана Лоуренса на Евровидении.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
Кроос продлил контракт с «Реалом»
Обновлено в 04:44
Кино
В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торговых споров с США
Заключительную серию саги «Игра престолов» не показали в Китае из-за торговых споров с Америкой.
Обновлено в 12:59