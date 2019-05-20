Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалыРБК 06:50

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка. По данным газеты, злоумышленник, не вставляя карту, выбирает в терминале какую-либо операцию и затем отходит, не завершив ее. На завершение операции дается 90 секунд.

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

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